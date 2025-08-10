PSOE-A denuncia que Blas Infante se ha convertido en un “símbolo del desmantelamiento” de la Memoria Democrática en Andalucía a manos de Moreno Bonilla

Francisco Javier Fernández ha reivindicado que el PSOE-A siempre va a estar al lado de las víctimas del franquismo que, como Blas Infante, aún no sabemos dónde están

El secretario de Turismo del PSOE-A, Francisco Javier Fernández, ha denunciado que Blas Infante se ha convertido en un “símbolo del desmantelamiento” de la Memoria Democrática en Andalucía a manos de Moreno Bonilla que, desde que llegó a la Junta de Andalucía, “se propuso desmantelar toda la estructura de Memoria Democrática”.

Fernández ha reivindicado la postura del PSOE-A, “al lado de las víctimas de la represión franquista” que, al igual que el Padre de la Patria andaluza, aún no sabemos dónde están sus cuerpos. En este sentido, el socialista ha enfatizado que el PSOE de Andalucía siempre pedirá “verdad, justicia, reparación y, sobre todo, no repetición”.

El secretario de Turismo del PSOE-A ha resaltado la figura de Blas Infante como Padre de la Patria andaluza en el 89 aniversario de su asesinato “a manos del fascismo”. En este sentido, ha recordado también a otra figura universal, como Lorca, que “simbolizan a todas esas víctimas del franquismo y la represión franquista”.

Asimismo, Fernández ha lamentado que el PP esté entregando a la ultraderecha los “hechos de la Memoria Democrática”, provocando un “desmantelamiento progresivo”. Sobre todo, en un momento de “tensiones sociales tan grandes como el actual”.

De este modo, ha señalado las políticas del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, donde “han acabado con toda la Memoria Democrática”. Ante esta situación, el socialista ha reclamado “formar a los jóvenes y a la ciudadanía, darles las herramientas necesarias para que estos hechos no vuelvan a repetirse”.

“Hay que poner en valor lo que se hace desde lo público”

El secretario de Turismo del PSOE-A también ha puesto en valor la rápida actuación de las administraciones, bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la extinción del incendio de la Mezquita de Córdoba.

En este sentido, ha destacado el “éxito” con el que se ha llevado a cabo la activación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural por parte del Gobierno de España, en colaboración con la consejería de Cultura y el Ayuntamiento local. “Hay que poner en valor ese servicio que se hace desde lo público”, ha subrayado.

Asimismo, Fernández ha advertido que hechos como los sucedidos en la Mezquita tienen que servirnos para “evaluar el motivo por el que ha pasado y evitar que vuelva a pasar. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprender de los errores, sobre todo tenemos que saber prevenir para que esto no vuelva a pasar”.