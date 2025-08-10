Home / Deportes / Manuel Martos y Laura Grima se imponen en una nueva edición de la Travesía a Nado de Balerma

Manuel Martos y Laura Grima se imponen en una nueva edición de la Travesía a Nado de Balerma

agosto 10, 2025 3:39 pm

MARISOL DOUCET

El núcleo de Balerma ha acogido esta mañana la Travesía a Nado, organizada por el Ayuntamiento de El Ejido a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

La edil de Deportes, María José Martín, ha sido la encargada de dar la salida de esta prueba que ha contado con la participación de alrededor de un centenar de nadadores de distintas categorías desde adultos a escolares.

De esta manera, los primeros en echarse al agua han sido los adultos a las 11 horas, para recorrer una distancia de 2.000 metros. Seguidamente ha sido el turno de las distintas categorías escolares, desde los juveniles hasta los prebenjamines, con distancias adaptadas a cada edad, que han ido descendiendo desde los 1.000 metros hasta los 50 metros para los más pequeños.

Los ganadores han sido en categoría general masculina y femenina Manuel Martos y Laura Grima. El resto del podio lo han completado Cecilio Maestra y Samuel Alaminos en categoría masculina, y Sonia Rodríguez y Helena Egea en categoría femenina.

La concejal de Deportes ha sido la encargada de entregar las medallas a los ganadores.

Además de la general, también han recibido medalla los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en cada una de las categorías participantes, excepto en categoría prebenjamín, que no ha tenido carácter competitivo y donde los cuatro participantes han recibido su medalla de participación. 

La clasificación en las distintas categorías ha sido la siguiente:

SÉNIOR MASCULINO

1º Pablo Callejón

2º José Aranda

3º Manuel Morillas

SÉNIOR FEMENINO

1º Irene García

VETERANO A MASCULINO

1º Mohammed Bakkali Kasmi

2º Ramón Espinosa

3º Arnau Martín

VETERANO B MASCULINO

1º Alejandro Castaño

2º Antonio Moreno

3º Gustavo González

VETERANO B FEMENINO

1º Gádor Román

2º Reme Moreno

JUVENIL MASCULINO

1º Daniel Alonso

2º Alejandro Montoya

JUVENIL FEMENINO

1º Lucía Mateos

CADETE MASCULINO

1º Moisés Torres

2º Javier Montoya

3º Germán Rodríguez

CADETE FEMENINO

1º Mar Tito

INFANTIL MASCULINO

1º Juan Jesús Fernández

2º Juan José Sánchez-Lorigo

INFANTIL FEMENINO

1º Paula Navarro

2º Carla Blanca Pop

3º Marta Valverde

ALEVÍN MASCULINO

1º Marcos Miró

2º Pablo Valdivia

3º Daniel González

ALEVÍN FEMENINO

1º Carlota Escudero

2º Lois Natalia Pop

3º Elisabeth Blanca Enache

BENJAMÍN MASCULINO

1º Aarón Barrionuevo

2º Martín Fernández

BENJAMÍN FEMENINO

1º Inés Alcaraz

2º Rocío Tito

3º Carlota Moreno

