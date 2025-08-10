Manuel Martos y Laura Grima se imponen en una nueva edición de la Travesía a Nado de Balerma

MARISOL DOUCET
El núcleo de Balerma ha acogido esta mañana la Travesía a Nado, organizada por el Ayuntamiento de El Ejido a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD).
La edil de Deportes, María José Martín, ha sido la encargada de dar la salida de esta prueba que ha contado con la participación de alrededor de un centenar de nadadores de distintas categorías desde adultos a escolares.
De esta manera, los primeros en echarse al agua han sido los adultos a las 11 horas, para recorrer una distancia de 2.000 metros. Seguidamente ha sido el turno de las distintas categorías escolares, desde los juveniles hasta los prebenjamines, con distancias adaptadas a cada edad, que han ido descendiendo desde los 1.000 metros hasta los 50 metros para los más pequeños.
Los ganadores han sido en categoría general masculina y femenina Manuel Martos y Laura Grima. El resto del podio lo han completado Cecilio Maestra y Samuel Alaminos en categoría masculina, y Sonia Rodríguez y Helena Egea en categoría femenina.
La concejal de Deportes ha sido la encargada de entregar las medallas a los ganadores.
Además de la general, también han recibido medalla los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en cada una de las categorías participantes, excepto en categoría prebenjamín, que no ha tenido carácter competitivo y donde los cuatro participantes han recibido su medalla de participación.
La clasificación en las distintas categorías ha sido la siguiente:
SÉNIOR MASCULINO
1º Pablo Callejón
2º José Aranda
3º Manuel Morillas
SÉNIOR FEMENINO
1º Irene García
VETERANO A MASCULINO
1º Mohammed Bakkali Kasmi
2º Ramón Espinosa
3º Arnau Martín
VETERANO B MASCULINO
1º Alejandro Castaño
2º Antonio Moreno
3º Gustavo González
VETERANO B FEMENINO
1º Gádor Román
2º Reme Moreno
JUVENIL MASCULINO
1º Daniel Alonso
2º Alejandro Montoya
JUVENIL FEMENINO
1º Lucía Mateos
CADETE MASCULINO
1º Moisés Torres
2º Javier Montoya
3º Germán Rodríguez
CADETE FEMENINO
1º Mar Tito
INFANTIL MASCULINO
1º Juan Jesús Fernández
2º Juan José Sánchez-Lorigo
INFANTIL FEMENINO
1º Paula Navarro
2º Carla Blanca Pop
3º Marta Valverde
ALEVÍN MASCULINO
1º Marcos Miró
2º Pablo Valdivia
3º Daniel González
ALEVÍN FEMENINO
1º Carlota Escudero
2º Lois Natalia Pop
3º Elisabeth Blanca Enache
BENJAMÍN MASCULINO
1º Aarón Barrionuevo
2º Martín Fernández
BENJAMÍN FEMENINO
1º Inés Alcaraz
2º Rocío Tito
3º Carlota Moreno