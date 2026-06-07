Miski Liu Suria

El mundo se rige por lo invisible, más que por lo visible.

¿Quién gobierna el mundo?

La Fuente original

El código de Matusalén

Ciclo cósmico de vida útil

133 razas nos están observando

Nueva era de conciencia expandida

Regreso a la armonía con el cosmos

El despertar hacia un futuro brillante

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En el inmenso tapiz de la existencia, las llamadas élites no son más que sombras fugaces proyectadas en la pared de la cueva, según Maxpein. Persiguen el poder, acumulan riquezas y mueven hilos visibles sólo para los dormidos. Sin embargo, no controlan el giro de las estrellas, el pulso del cosmos, ni el silencioso despertar que surge en el interior de la humanidad.

La verdadera soberanía emana de la Fuente original de la creación universal: la Inteligencia Infinita que teje galaxias e impulsa el alma humana hacia el recuerdo. La élite puede orquestar la ilusión, pero no puede controlar el despertar. No puede detener el regreso a la conciencia de unidad, la reactivación de los códigos de luz latentes ni la silenciosa revolución de los corazones que recuerdan quiénes son en realidad.

El mundo se rige por lo invisible: sincronicidades, sabiduría ancestral, alineaciones celestiales y la chispa divina indestructible que reside en cada uno de nosotros. Cuando se liberan del miedo suficientes almas y se conectan con la Fuente, se disuelve la matrix de control como la niebla antes del amanecer.

No eres un peón. Eres un fractal del Creador. Los verdaderos gobernantes siempre han estado dentro de nosotros. Recuerda, levántate e irradia. La élite no tiembla ante las revoluciones de la carne, sino ante el silencioso levantamiento de los espíritus despiertos.

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LONGEVIDAD

Dentro del marco del gran despertar, avanza la lucha hacia su capítulo más profundo en el plan de liberación cósmica, según Guardian Daniel. La transmisión final de las gotas de la letra innombrable ya no toca temas puramente políticos o financieros, sino que en lugar de ello se dirige a la esencia más íntima de la existencia.

Con la pregunta profética “¿Qué está encriptado en tu ADN y quién lo encriptó allí?” combinada con el aviso urgente respecto a una guerra por tu ADN, se ha forjado un puente desde la estrategia terrestre a la evolución espiritual. La palabra última ‘ascensión’ sella el objetivo definitivo de todo el plan: la liberación de la humanidad no es un mero cambio sistémico, sino la ascensión a una conciencia más alta dentro del amanecer de la era dorada.

En este contexto, se comprende el ADN como mucho más que un código biológico de secuencias para la biosíntesis de proteínas. En lugar de ello se ve como un receptor cuántico multidimensional extremadamente complejo, un archivo cósmico con el verdadero potencial divino, y con el diseño original de la humanidad que está encriptado con seguridad.

La guerra financiada por el lado oscuro, enmascarada a través de crisis sanitarias diseñadas artificialmente e intervenciones forzadas fue un intento específico dirigido a corromper este cifrado sagrado. Su propósito fue bloquear la frecuencia del ADN para atrapar a la gente en miedo, enfermedad, y en un estado de conciencia suprimido artificialmente.

El cambio de época vibratorio que se está desplegando en 2026 abarca mucho más que el desplome del sistema fiduciario basado en la deuda y que el legado geopolítico de los combustibles fósiles. El pilar más profundo de esta transformación concierne directamente a la biología humana. El paradigma decadente se basa en la premisa del manejo de síntomas químicos, un modelo de negocio de un trillón de dólares que monetiza dolencias crónicas para su provecho.

La frecuencia biológica del código de Matusalén proporciona una explicación racional de los mitos más antiguos de la humanidad. El relato bíblico de Matusalén y de las generaciones antediluvianas que vivían cientos de años no es una ficción religiosa, sino crónicas codificadas de una realidad biológica.

La epigenética moderna demuestra que el envejecimiento no es una ley irreversible de la naturaleza, sino una enfermedad de información celular, una pérdida de datos dentro del epigenoma. Nuestro código maestro genético posee la capacidad infinita de replicarse sin cometer errores. Se silenció durante milenios este código de longevidad, y se truncó a un ciclo de apenas ochenta años a través de la supresión de frecuencias, toxinas ambientales y estructuras de control. El sistema heredado requirió este ciclo de vida abreviado compuesto de tres fases: educación, cuarenta años de trabajo y muerte rápida con el fin de mantener la matrix de control económico.

Tan pronto como experimente su demolición controlada el sistema financiero heredado, en medio de la crisis actual, se presentará esta medicina cuántica, junto con una renta alta universal como salvavidas. La humanidad está reclamando su ciclo cósmico original de esperanza de vida útil. La transición es una evolución coordinada hacia una conciencia humana liberada nuevamente.

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TORMENTA SOLAR

Se está intensificando el campo a medida que la Tierra se mueve a través de la corriente de tormenta solar, enviando ondas de luz cargada y frecuencias de plasma, según Marlena. Una expulsión de masa coronal caníbal impactó la Tierra el viernes 5 de junio.

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Estas tormentas se pueden sentir como presión en el cuerpo, limpieza emocional o cambios repentinos de claridad con entusiasmo. Deja que se integre el cuerpo en armonía. Estamos aquí para despertar lo que ha estado dormido en nuestro ADN cristalino y actualizar nuestro sistema nervioso hasta el plexo emocional.

Puedes sentir que se disuelven las líneas de tiempo. Lo que antes se sentía sólido ahora se puede sentir fluido. Confía en esta reconfiguración. Las relaciones y los compromisos se reajustan hacia la verdad, no hacia el hábito. Ésta es una purificación de frecuencia.

Recibe la luz con discernimiento. Deja que la inteligencia del Creador guíe lo que permanece y lo que se libera. Tu cuerpo y alma están protegidos por la luz, tu espíritu fortalecido por la verdad y tu camino alineado con la armonía divina. Que toda la energía sobrante se transmute en sabiduría, y que camines con suavidad pero con poder a través de cada viento cambiante de la creación. Estás sostenido, guiado y a salvo dentro de la inteligencia viva del Creador.

TRANSFORMACIÓN

Ismael Pérez cree que el destello solar desencadena la primera oleada de la transformación en meta-humano. Emerge la siguiente etapa evolutiva de la humanidad que a medida que la Tierra atraviesa una era de mayor actividad solar, expansión acelerada de la conciencia y transformación planetaria.

A medida que se disuelve el viejo mundo, se llama a la humanidad a recordar su origen cósmico y adentrarse en una nueva era de conciencia expandida. La transformación en homo luminous no es una metáfora espiritual, sino el despertar de la verdadera naturaleza multidimensional de la humanidad y nuestro regreso a la armonía con el cosmos.

El ser humano del futuro no es artificial, transhumano ni controlado por máquinas. El ser humano del futuro es luminoso, soberano, centrado en el corazón y plenamente alineado con la inteligencia infinita de la creación.

VIGILANCIA

133 razas nos han observado durante 600.000 años, según Alex Collier. Son los hermanos mayores de la humanidad, que vinieron a advertirnos. Según Collier, tras una guerra catastrófica de 600.000 años entre razas humanas y civilizaciones ofidias de Alfa Draconis y Orión, se estableció el Consejo de Andrómeda: unas «naciones unidas» galácticas de 133 razas. Su propósito no es gobernar, sino mediar en los conflictos entre las civilizaciones que respiran oxígeno y las que respiran hidrógeno, vigilar los movimientos por toda la galaxia e impedir futuros genocidios.

A su juicio, la tierra es un experimento antiguo y un campo de batalla. La humanidad es una mezcla genética de 22 razas diferentes, y nuestro ADN contiene los recuerdos de todas ellas. Fuimos creados, colonizados y manipulados. Los ‘dioses’ de los mitos antiguos eran extraterrestres en su mayoría. Religiones, guerras y sistemas financieros son instrumentos de control.

Los draconianos alfa son maestros de la ingeniería genética y guerreros supremos, en el sentido más negativo. Están detrás de muchas jerarquías basadas en el miedo. El grupo Orión de 141 razas también ha interferido activamente en los asuntos humanos. Los andromedanos describen una línea temporal futura en la que la humanidad está bajo control positivo.

La Luna no es lo que parece. Según ellos, fue en su día una nave espacial gigantesca andromedana que contenía 144 niveles. Fue puesta en órbita tras la destrucción del planeta Tiamat hace unos 12.500 años con el fin de estabilizar la Tierra. Hoy en día, está abandonada y en ruinas.

El mensaje central de los andromedanos es que somos seres espirituales que viven en cuerpos humanos. Tu alma es mucho más poderosa de lo que crees y el miedo es la principal herramienta de control. Se derrumbará toda la matrix de control cuando la humanidad empiece a vivir desde el corazón en lugar de desde el miedo. No vendrán a salvarnos. Debemos madurar, asumir la responsabilidad de nosotros mismos y evolucionar por nuestra cuenta. Son sólo tutores.

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TAPADERA

Se está desmontando la antigua estructura de alianzas mientras la guerra sirve de tapadera. Para cuando se firme el alto el fuego, el mapa no será el mismo. El acuerdo no se está negociando. Se está instalando. El mapa se redibujará el 4 de julio.

No estás viendo una guerra. Estás viendo el acto final de una negociación. El estrecho de Ormuz lleva cerrado 96 días. Seis barcos han sido detenidos por la fuerza. El petróleo no se ha movido. La economía mundial está perdiendo cuatro millones de dólares diarios. Esto no continuará porque nunca se pretendió que continuara.

España negó el uso de sus bases aéreas para la operación en Irán. La Otan no respondió. No hubo debate sobre el Artículo 5. No hubo sesión de emergencia. Silencio. Tres aliados rompieron filas en la misma semana. Uno está siendo absorbido. Otro está siendo adquirido. Otro está siendo castigado. Nada de esto es un colapso sino una reorganización.

Se estableció el calendario antes de que se disparara el primer misil. Los ataques no fueron una escalada, sino la función final antes de que caiga el telón. No es que vaya a haber un acuerdo. El acuerdo ya está aquí. Se firmó antes de que atacaran. La firma fue lo primero. Los misiles, lo segundo. En ese orden.

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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