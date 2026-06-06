La Junta impulsa en Almería el desarrollo de cinco proyectos de emprendimiento en FP

GabinetedePrensa junio 6, 2026 0
Proyectos de Emprendimiento Almería

Diez IES de la provincia colaboran en el fomento de la cultura emprendedora y la creación de varias empresas

Un total de diez centros educativos de Formación Profesional de Almería están desarrollando actualmente 5 proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora. Estos proyectos, que cuentan con la colaboración empresas, tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D (ciclos formativos de grado básico, medio o superior) o títulos LOGSE.

Algunos de estos proyectos de emprendimiento aparecen contextualizados en la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras mientras que otros  se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

De los cinco proyectos que se están desarrollando en la provincia, tres están coordinados por institutos de Almería. Así, “ReforestApp 2.0” es un proyecto coordinado por el IES Los Ángeles (Almería) que se basa en la innovación tecnológica aplicada a la reforestación colaborativa y al emprendimiento juvenil. Por su parte, “FP Sound Festiva” consiste en la creación y gestión de una red de startups simuladas orientadas a la producción integral de eventos y está coordinado por el IES Juan Goytisolo (Carboneras), y, finalmente, “Rotondas sostenibles: Semillero de emprendimiento verde intercentros” que tiene como objeto que cada centro ejecute diseño técnico, ambiental y empresarial de una rotonda sostenible en su municipio y está coordinado por el IES Sol De Portocarrero La Laboral (Almería).

Los diez institutos de la provincia que están participando son IES Los Ángeles (Almería), IES La Puebla de Vícar (La Puebla de Vícar), IES Alhamilla (Almería), IES Juan Rubio Ortiz (Macael), IES Rosa Navarro (Olula del Río) IES Al Ándalus (Almería), IES Juan Goytisolo (Carboneras), IES Sol De Portocarrero La Laboral (Almería), IES José Marín (Vélez-Rubio) e IES Santa María Del Águila (Santa María Del Águila).

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).

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