Ramón Fernández-Pacheco acompaña a Canjáyar en el día grande de sus fiestas patronales

El consejero de Agricultura respalda una de las tradiciones más emblemáticas de la Alpujarra almeriense

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este domingo a la celebración de la Eucaristía en honor a la Santa Cruz del Voto en Canjáyar (Almería), en el marco de sus fiestas patronales.

Durante la jornada, el consejero ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Antonia Urrutia, así como por vecinos y representantes locales, en una cita que constituye uno de los momentos más significativos del calendario festivo de la localidad.

Fernández-Pacheco ha destacado el valor de estas celebraciones “como reflejo de la identidad, la historia y el arraigo de nuestros pueblos”, subrayando que tradiciones como la Santa Cruz del Voto “ponen en valor la unión, el sentimiento colectivo y el respeto por nuestras raíces”.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con los municipios, “apoyando sus tradiciones y reconociendo su papel fundamental en la cohesión social y cultural de Andalucía”.