Laura Gallego reivindica con fuerza y arte que la copla sigue más viva que nunca

El Auditorio se rinde ante una artista que fusiona tradición y vanguardia con una puesta en escena arrolladora

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivió, anoche, sábado, una noche memorable con el espectáculo ‘La última folclórica’ de Laura Gallego, que conquistó a un público que llenó todas las butacas con una propuesta intensa, emocionante y renovadora. La artista jerezana, considerada una de las grandes voces actuales del género, ofreció un recorrido vital por la historia de la copla, fusionando tradición y modernidad en un espectáculo que atrapó a los asistentes desde su arranque.

El inicio fue arrollador. Laura Gallego apareció con un imponente traje blanco de bata de cola, interpretando copla con una fuerza escénica que sorprendió al público, en una apertura de gran potencia que fue creciendo hasta transformarse visualmente en un vestuario moderno y brillante, marcando el tono innovador de toda la noche.

A lo largo del concierto, la artista hiló un relato cargado de emoción en torno al amor y el desamor, conectando profundamente con el público, que respondió en numerosas ocasiones con largos aplausos. Su interpretación de ‘La gata bajo la lluvia’, popularizada por Rocío Dúrcal, fue uno de los momentos más aplaudidos, poniendo de manifiesto la calidad y sensibilidad de su voz.

El espectáculo rindió homenaje a grandes figuras de la copla como Rocío Jurado, Marifé de Triana y Concha Piquer, e incorporó un momento especialmente original en el que la artista interpretó una misma canción recreando tres estilos distintos: el de Rocío Jurado, el de Isabel Pantoja y el suyo propio, demostrando su versatilidad vocal y su capacidad interpretativa para transitar entre registros y personalidades artísticas.

Durante la actuación, Laura Gallego lanzó además un mensaje claro en defensa del folclore, reivindicando la necesidad de cuidar y preservar la copla como parte esencial de la cultura, subrayando su carácter dramático como reflejo de la vida y las emociones.

El vestuario, colorido, atrevido y rompedor, junto a sus características gafas con detalles brillantes, reforzó la personalidad artística de una intérprete que combina raíz y vanguardia. En la recta final, el espectáculo dio un giro contemporáneo incorporando bases electrónicas y nuevas sonoridades en temas como ‘Agua que no has de beber, déjala correr’, demostrando su capacidad de evolución.

El concierto, incluido en la programación cultural de primavera impulsada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, confirmó el éxito de convocatoria con un público completamente entregado.

Como broche final, la artista compartió un encuentro con sus seguidores en el hall del Auditorio, donde firmó abanicos y atendió a los asistentes que quisieron conocerla personalmente, poniendo el toque más cercano a una noche inolvidable. Con ‘La última folclórica’, Laura Gallego no solo emociona, sino que reafirma con rotundidad que la copla sigue viva, evolucionando y conquistando nuevas generaciones.