El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firma 2 convenios para movilizar 14,5 millones de euros en modernización de regadíos en Almería

Las actuaciones beneficiarán a 4.126 regantes de la provincia y permitirán modernizar cerca de 7.000 hectáreas en las comunidades de regantes Sol y Arena y en la Zona Norte de Huércal Overa

En total se han suscrito 11 convenios en Andalucía que movilizarán 138,3 millones de euros en la comunidad autónoma

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), ha firmado hoy dos convenios con comunidades de regantes de la provincia de Almería para ejecutar actuaciones de modernización de regadíos por un importe total de 14.526.050 euros.

Los proyectos permitirán modernizar 6.934 hectáreas de cultivo y beneficiarán a 4.126 regantes de las comunidades de regantes Sol y Arena y de la Zona Norte de Huércal-Overa, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir el consumo energético y avanzar en la digitalización de las infraestructuras de riego.

La actuación de mayor inversión corresponde a laComunidad de Regantes Sol y Arena, con un presupuesto de 13.709.300 euros, destinado a la ampliación de la planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo. Esta intervención beneficiará a 4.100 regantes y permitirá mejorar la gestión del agua en 6.600 hectáreas de cultivo.

Por su parte, la Comunidad de Regantes de la Zona Norte de Huércal-Overa contará con una inversión de 816.750 euros para la instalación de una planta solar fotovoltaica que abastecerá las estaciones de bombeo, favoreciendo el uso de energías renovables. El proyecto beneficiará a 26 regantes y abarcará 334 hectáreas.

Estas actuaciones forman parte de los 11 convenios suscritos hoy en Sevilla entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, SEIASA, la Junta de Andalucía y comunidades de regantes andaluzas, que movilizarán 138,3 millones de euros para la modernización de 102.495 hectáreas y beneficiarán a 14.490 regantes de seis provincias andaluzas.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha destacado durante el acto de la firma de los convenios que «detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía y va a ganar más margen», subrayando además la importancia de la colaboración entre administraciones para acelerar la llegada de estas inversiones al territorio.

La modernización de los regadíos constituye una de las principales líneas estratégicas del Ministerio de Agricultura para reforzar la competitividad del sector agrario, mejorar la eficiencia hídrica y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones mediante la incorporación de nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, energías renovables, sistemas de telecontrol y automatización del riego.

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