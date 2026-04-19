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Ramón Fernández-Pacheco destaca el gran peso de la Romería del Rocío para la provincia de Almería

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abril 19, 2026 11:08 am

El consejero de Agricultura asiste este sábado al pregón de la Hermandad del Rocío de Almería a cargo de Antonio Sánchez

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este sábado en nombre del Gobierno andaluz al pregón de la Hermandad del Rocío de Almería, donde ha destacado la presencia y el peso que ha ido adquiriendo la provincia de Almería en los últimos años en la Romería del Rocío.

Durante su atención a medios, Fernández-Pacheco ha ensalzado a la Romería del Rocío como “una de las tradiciones culturales y sociales más importantes de Andalucía y su proyección es tal que llega a todos los puntos de Andalucía y España, lo que permite mostrar la identidad de cada provincia”.

Asimismo, el consejero ha felicitado a Antonio Sánchez por ser el encargado de dar el pregón rociero de este año desde la Hermandad del Rocío de Almería. “Estoy seguro de que será un pregón muy emotivo y cargado de sentimiento en el que la provincia almeriense tendrá un lugar protagonista dentro de esta fiesta con tanto simbolismo”, ha sostenido.

GabinetedePrensa

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