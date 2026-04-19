Una final, dos patrocinadores; el boom salarial de la WNBA, el ecosistema publicitario de los Dodgers: 127 millones de…

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1. La Real y los árbitros, con Macron

Macron vistió a la Real Sociedad y a los árbitros en la final de la Copa del Rey Mapfre. La firma italiana fue fundada en Bolonia en 1971 como tienda de deportes. En 2025 facturó 244M€. Patrocina ocho clubes en LaLiga. Por Carlos Expósito, desde EFE en Roma. https://efesportbusiness.com/noticias/la-real-y-los-arbitros-van-con-macron/

2. Vega Sicilia entra en el tenis

Las grandes marcas buscan la sinergia del deporte y el lujo. Tras la entrada de Louis Vuitton en el Real Madrid, Vega Sicilia apuesta por el tenis y reafirma la conexión entre firmas exclusivas y la forma de vivir un evento deportivo. La bodega estrenará una vinculación histórica con el deporte al convertirse en vino oficial del Mutua. https://efesportbusiness.com/noticias/vega-sicilia-entra-tenis-primera-vez-deporte/ 3. Awa Fam, boom salarial de la WNBA

Awa Fam deja Valencia y aterriza en EE.UU. como la número tres del ‘draft’ en la generación mejor pagada de la historia. El convenio ha cambiado. Antes, la mejor pagada cobraba 250.000 dólares, ahora una ‘rookie’ como ella ingresará 436.016. Por Albert Traver Garriga , desde EFE en Washington. https://efesportbusiness.com/noticias/wnba-era-dorada-awa-fam/



4. Paul Seixas, cuestión de Estado

La nueva perla del ciclismo en Francia se llama Paul Seixas. Tiene 19 años. Estudia en una Escuela de Negocios. El presidente francés Emmanuel Macron no quiere que se vaya del país. Quiere que continúe en el equipo Decathlon. Algo parecido al caso Mbappé. Por Luismi Pascual, desde EFE en París. https://efesportbusiness.com/noticias/paul-seixas-cuestion-de-estado-en-francia/