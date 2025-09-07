Rocío Díaz anuncia que tras la Feria de Adra comenzará la construcción de tres nuevas naves industriales para el sector pesquero

IÑAKI ALONSO PONS

La Junta invierte más de once millones de euros en la modernización del puerto de Adra

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado este domingo la gran transformación de las instalaciones del puerto de Adra, en la provincia de Almería, desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, con más 11 millones de euros invertidos desde 2019. La consejera ha señalado además que, tras la Feria de Adra, comenzará la construcción de tres naves industriales con una inversión cercana al millón de euros.

Rocío Díaz, que ha acudido a la Feria de Adra acompañada por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco; y el alcalde de Adra, Manuel Cortés; ha recordado el firme compromiso del Gobierno andaluz por los puertos andaluces como “verdaderos motores de progreso” y “polos de atracción de inversiones y generadores de empleo”. De hecho, ha remarcado que se han invertido 150 millones de euros en los puertos andaluces desde 2019.

“El puerto de Adra es un buen ejemplo de la política de hechos del Gobierno de Juanma Moreno; y del trabajo en equipo que, desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se viene haciendo día a día para impulsar su valor estratégico y convertirlo en todo un referente turístico, social y empresarial”, ha manifestado, tras recordar los 11 millones invertidos.

Así, ha recordado que la Junta de Andalucía ha destinado 2,5 millones a la reurbanización de la zona de Poniente; 5,4 millones a nuevas instalaciones náuticas-deportivas, ampliando la oferta de atraques para embarcaciones de recreo; 3,4 millones para un nuevo edificio de oficinas, aseos y la reurbanización de la zona náutica-deportiva; y medio millón más para la implantación de los muelles Gourmet, con espacios para la restauración y presentación de productos locales. Igualmente, ha anunciado que este mes comenzará la construcción de tres nuevas naves industriales para la flota pesquera, por importe de cerca de un millón de euros (931.700).

El puerto de Adra conjuga la función pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está compuesta por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.528 toneladas en 2023. Asimismo, la actividad náutico-recreativa cuenta con una zona con 286 atraques disponibles de gestión directa, a los que hay que sumar los 192 atraques con los que cuenta el Club Náutico.