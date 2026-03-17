Regresa a Huércal de Almería ‘DiverSanta’, un espacio gratuito de diversión, aprendizaje y conciliación

Tito Sánchez Núñez

La actividad tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el CEIP Buenavista y hay 100 plazas disponibles para niños de 3 a 12 años

El Ayuntamiento de Huércal de Almería pone en marcha un año más ‘DiverSanta’, un espacio de diversión, aprendizaje y conciliación para niños y niñas de 3 a 12 años durante los días de Semana Santa, que se va a desarrollar los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el CEIP Buenavista de la localidad, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Las inscripciones son gratuitas y se abrirán este 19 de marzo, con 100 plazas disponibles.

Esta nueva actividad tiene como objetivo reforzar la conciliación familiar durante los días de Semana Santa. En la misma, los menores podrán disfrutar de actividades lúdicas y educativas, como juegos de orientación, deportes, manualidades, bailes o animación, en un entorno seguro y adaptado a sus edades.

La inscripción es gratuita y puede realizarse, preferentemente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huércal de Almería, aportando certificado electrónico, o bien de manera presencial en el edificio municipal de la plaza de Las Mascaranas. Como requisito, al menos uno de los padres debe estar empadronado en el municipio.

Este tipo de actividades se ha asentado en Huércal de Almería durante los últimos años durante periodos no lectivos como la Navidad, Semana Santa o el verano. Recientemente, se llevó a cabo otra jornada, coincidiendo con el puente del Día de Andalucía, lo que consolida a Huércal de Almería como referente en materia de conciliación familiar.