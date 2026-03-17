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Resultados y clasificación 1ª División Nacional, 2ª División Nacional, División Honor Juvenil y CADEBA

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marzo 17, 2026 10:23 pm

Exceptuando el descanso del filial sénior en la Segunda División Nacional, el pasado fin de semana jugaron los demás combinados del Club Balonmano Cantera Sur El Ejido, incluido el equipo azulino en la tercera concentración de la fase provincial del CADEBA Benjamín Masculino, habiendo un balance de dos triunfos y ocho derrotas ejidenses. Adjuntamos los resultados que obtuvieron los canterano-sureños

RESULTADOS JORNADA 25 (14-03-26)

CBM CANTERA SUR EL EJIDO Dypre BM Ciudad de Algeciras BM Los Dólmenes Antequera BM Bolaños BM Herencia Ararat Fundación Kutxabank Córdoba BM Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria Helvetia BM Montequinto37-26 27-26 34-21 30-29 25-31 31-23 21-24 29-29Cajasol Sevilla BM Proin B Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba Aural Centros Auditivos BM Málaga Limobel BM Pozuelo de Calatrava One Eden Colegio San Francisco Asís Mijas ARS Naranjas de Palma del Río CBM PAN Moguer BM Alarcos Ciudad Real

CLASIFICACIÓN JORNADA 25 (14-03-26)

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTOS.
BM Los Dólmenes Antequera25211375464810643
CBM CANTERA SUR EL EJIDO2520237006208042
Fundación Kutxabank Córdoba BM2518257456479838
ARS Naranjas de Palma del Río2517177016505135
BM Bolaños2517177376766135
CBM PAN Moguer2514296786453330
Dypre BM Ciudad de Algeciras2413386546163829
Aural Centros Auditivos BM Málaga2411310633645-1225
Melilla Ciudad del Deporte BM Virgen Victoria2410212691687422
10ºLimobel BM Pozuelo de Calatrava259313679684-521
11ºSilbon Cordoplas BM La Salle Córdoba269215670674-420
12ºHelvetia BM Montequinto257414689740-5118
13ºCajasol Sevilla BM Proin B256316744787-4315
14ºOne Eden Colegio San Francisco Asís Mijas256118665735-7013
15ºBM Alarcos Ciudad Real252419658781-1238
16ºBM Herencia Ararat230221553716-163-2*

* (-4 puntos de sanción)

PRÓXIMA JORNADA 26 (12*, 21 y 22-03-26)

Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba Aural Centros Auditivos BM Málaga Limobel BM Pozuelo de Calatrava One Eden Colegio San Francisco Asís Mijas ARS Naranjas de Palma del Río CBM PAN Moguer BM Alarcos Ciudad Real Helvetia BM Montequinto36-23* vs vs vs vs vs vs vsCajasol Sevilla BM Proin B Dypre BM Ciudad de Algeciras BM Los Dólmenes Antequera BM Bolaños BM Herencia Ararat Fundación Kutxabank Córdoba BM Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria CBM CANTERA SUR EL EJIDO

PRÓXIMOS PARTIDOS APLAZADOS JORNADA 21 (22* y 25-03-26)

BM Herencia Ararat Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria vs* vsCajasol Sevilla BM Proin B Aural Centros Auditivos BM Málaga

PRÓXIMA JORNADA 8 (14 y 15-03-26)

Tierra Maestros BM Los Dólmenes Antequera CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Fundación Kutxabank Córdoba BM21-22 28-31 35-33Ubago BM Ciudad de Algeciras Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicaja CP Agustinos Granada M. Montalbán Pesc.

CLASIFICACIÓN JORNADA 8 (14 y 15-03-26)

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTOS.
Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicaja88002611738816
CBM CANTERA SUR-URCI ALMERÍA86022812196212
Ubago BM Ciudad de Algeciras8314204235-317
Fundación Kutxabank Córdoba BM8305229258-296
CP Agustinos Gr. Miguel Montalbán Pesc.8224228266-386
Tierra Maestros Los Dólmenes Antequera8017194246-521

PRÓXIMA JORNADA 9 (28 y 29-03-26)

Tierra Maestros BM Los Dólmenes Antequera Ubago BM Ciudad de Algeciras Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicajavs vs vsCP Agustinos Granada M. Montalbán Pesc. CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Fundación Kutxabank Córdoba BM

RESULTADOS 14 y 15-03-26

EquipoPartidoResult.Clasificación
Primera División Nacional Sénior CBM CANTERA SUR EL EJIDO                      Cajasol Sevilla BM Proin B37-26 (42 puntos) jornada 25
Segunda División Nacional SéniorCBM CANTERA SUR EL EJIDO B (Descanso)  (14 puntos) jornada 17
División de Honor Juvenil (2ª fase) CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA         Trops CBM Ciudad de Málaga Fundación Unicaja 28-31 (12 puntos) jornada 8
CADEBA Infantil Masculino CBM CANTERA SUR EL EJIDO                    Cajamar CD Urci Almería C16-25 (7 puntos) jornada 17
CADEBA Infantil Femenino Taberna Adarra BM Roquetas C                           CBM CANTERA SUR EL EJIDO                    22-19 (19 puntos) jornada 17
CADEBA Alevín Masculino CBM CANTERA SUR EL EJIDO                    Cajamar CD Urci Almería C17-18 (0 puntos) jornada 17
CADEBA Alevín FemeninoBM Roquetas C – CBM CANTERA SUR EL EJIDO13-17 (16 puntos) jornada 17
CADEBA Benjamín Masculino CBM CANTERA SUR EL EJIDO                    Cajamar CD Urci Almería BM Roquetas – CBM CANTERA SUR EL EJIDO  CBM CANTERA SUR EL EJIDO                          CBM Bahía de Almería EM Carboneras – CBM CANTERA SUR EL EJIDO3-12   21-6   11-14   18-10 (0 puntos) jornada 15
GabinetedePrensa

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