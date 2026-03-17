Resultados y clasificación 1ª División Nacional, 2ª División Nacional, División Honor Juvenil y CADEBA

Exceptuando el descanso del filial sénior en la Segunda División Nacional, el pasado fin de semana jugaron los demás combinados del Club Balonmano Cantera Sur El Ejido, incluido el equipo azulino en la tercera concentración de la fase provincial del CADEBA Benjamín Masculino, habiendo un balance de dos triunfos y ocho derrotas ejidenses. Adjuntamos los resultados que obtuvieron los canterano-sureños.
RESULTADOS JORNADA 25 (14-03-26)
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO Dypre BM Ciudad de Algeciras BM Los Dólmenes Antequera BM Bolaños BM Herencia Ararat Fundación Kutxabank Córdoba BM Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria Helvetia BM Montequinto
|37-26 27-26 34-21 30-29 25-31 31-23 21-24 29-29
|Cajasol Sevilla BM Proin B Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba Aural Centros Auditivos BM Málaga Limobel BM Pozuelo de Calatrava One Eden Colegio San Francisco Asís Mijas ARS Naranjas de Palma del Río CBM PAN Moguer BM Alarcos Ciudad Real
CLASIFICACIÓN JORNADA 25 (14-03-26)
|Pº
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTOS.
|1º
|BM Los Dólmenes Antequera
|25
|21
|1
|3
|754
|648
|106
|43
|2º
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO
|25
|20
|2
|3
|700
|620
|80
|42
|3º
|Fundación Kutxabank Córdoba BM
|25
|18
|2
|5
|745
|647
|98
|38
|4º
|ARS Naranjas de Palma del Río
|25
|17
|1
|7
|701
|650
|51
|35
|5º
|BM Bolaños
|25
|17
|1
|7
|737
|676
|61
|35
|6º
|CBM PAN Moguer
|25
|14
|2
|9
|678
|645
|33
|30
|7º
|Dypre BM Ciudad de Algeciras
|24
|13
|3
|8
|654
|616
|38
|29
|8º
|Aural Centros Auditivos BM Málaga
|24
|11
|3
|10
|633
|645
|-12
|25
|9º
|Melilla Ciudad del Deporte BM Virgen Victoria
|24
|10
|2
|12
|691
|687
|4
|22
|10º
|Limobel BM Pozuelo de Calatrava
|25
|9
|3
|13
|679
|684
|-5
|21
|11º
|Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba
|26
|9
|2
|15
|670
|674
|-4
|20
|12º
|Helvetia BM Montequinto
|25
|7
|4
|14
|689
|740
|-51
|18
|13º
|Cajasol Sevilla BM Proin B
|25
|6
|3
|16
|744
|787
|-43
|15
|14º
|One Eden Colegio San Francisco Asís Mijas
|25
|6
|1
|18
|665
|735
|-70
|13
|15º
|BM Alarcos Ciudad Real
|25
|2
|4
|19
|658
|781
|-123
|8
|16º
|BM Herencia Ararat
|23
|0
|2
|21
|553
|716
|-163
|-2*
* (-4 puntos de sanción)
PRÓXIMA JORNADA 26 (12*, 21 y 22-03-26)
|Silbon Cordoplas BM La Salle Córdoba Aural Centros Auditivos BM Málaga Limobel BM Pozuelo de Calatrava One Eden Colegio San Francisco Asís Mijas ARS Naranjas de Palma del Río CBM PAN Moguer BM Alarcos Ciudad Real Helvetia BM Montequinto
|36-23* vs vs vs vs vs vs vs
|Cajasol Sevilla BM Proin B Dypre BM Ciudad de Algeciras BM Los Dólmenes Antequera BM Bolaños BM Herencia Ararat Fundación Kutxabank Córdoba BM Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria CBM CANTERA SUR EL EJIDO
PRÓXIMOS PARTIDOS APLAZADOS JORNADA 21 (22* y 25-03-26)
|BM Herencia Ararat Melilla Ciudad Deporte BM Virgen Victoria
|vs* vs
|Cajasol Sevilla BM Proin B Aural Centros Auditivos BM Málaga
PRÓXIMA JORNADA 8 (14 y 15-03-26)
|Tierra Maestros BM Los Dólmenes Antequera CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Fundación Kutxabank Córdoba BM
|21-22 28-31 35-33
|Ubago BM Ciudad de Algeciras Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicaja CP Agustinos Granada M. Montalbán Pesc.
CLASIFICACIÓN JORNADA 8 (14 y 15-03-26)
|Pº
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTOS.
|1º
|Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicaja
|8
|8
|0
|0
|261
|173
|88
|16
|2º
|CBM CANTERA SUR-URCI ALMERÍA
|8
|6
|0
|2
|281
|219
|62
|12
|3º
|Ubago BM Ciudad de Algeciras
|8
|3
|1
|4
|204
|235
|-31
|7
|4º
|Fundación Kutxabank Córdoba BM
|8
|3
|0
|5
|229
|258
|-29
|6
|5º
|CP Agustinos Gr. Miguel Montalbán Pesc.
|8
|2
|2
|4
|228
|266
|-38
|6
|6º
|Tierra Maestros Los Dólmenes Antequera
|8
|0
|1
|7
|194
|246
|-52
|1
PRÓXIMA JORNADA 9 (28 y 29-03-26)
|Tierra Maestros BM Los Dólmenes Antequera Ubago BM Ciudad de Algeciras Trops CBM Ciudad Málaga Fund. Unicaja
|vs vs vs
|CP Agustinos Granada M. Montalbán Pesc. CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Fundación Kutxabank Córdoba BM
RESULTADOS 14 y 15-03-26
|Equipo
|Partido
|Result.
|Clasificación
|Primera División Nacional Sénior
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO Cajasol Sevilla BM Proin B
|37-26
|2º (42 puntos) jornada 25
|Segunda División Nacional Sénior
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO B (Descanso)
|5º (14 puntos) jornada 17
|División de Honor Juvenil (2ª fase)
|CBM CANTERA SUR-CD URCI ALMERÍA Trops CBM Ciudad de Málaga Fundación Unicaja
|28-31
|2º (12 puntos) jornada 8
|CADEBA Infantil Masculino
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO Cajamar CD Urci Almería C
|16-25
|6º (7 puntos) jornada 17
|CADEBA Infantil Femenino
|Taberna Adarra BM Roquetas C CBM CANTERA SUR EL EJIDO
|22-19
|4º (19 puntos) jornada 17
|CADEBA Alevín Masculino
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO Cajamar CD Urci Almería C
|17-18
|8º (0 puntos) jornada 17
|CADEBA Alevín Femenino
|BM Roquetas C – CBM CANTERA SUR EL EJIDO
|13-17
|4º (16 puntos) jornada 17
|CADEBA Benjamín Masculino
|CBM CANTERA SUR EL EJIDO Cajamar CD Urci Almería BM Roquetas – CBM CANTERA SUR EL EJIDO CBM CANTERA SUR EL EJIDO CBM Bahía de Almería EM Carboneras – CBM CANTERA SUR EL EJIDO
|3-12 21-6 11-14 18-10
|5º (0 puntos) jornada 15