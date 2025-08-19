Miski Liu Suria

Según Laura Aboli, “se necesita mucho maltrato físico y mental para conseguir que acepte su propia extinción una especie inteligente como la nuestra”.

Lo sabías antes de venir

La Verdad es una tierra sin caminos

Reinicio cósmico del destino humano

No te castigues cuando tengas días malos

Se necesita paciencia, y luego más paciencia

Ingeniería social mediante la coerción corporativa

Guerreros de la Luz, ¿les tranquiliza saber que elegimos esta misión con los ojos bien abiertos? Es divertido a veces, pero casi siempre no lo es, dice Sierra. Y añade Blossom Godchild: “Queridas almas, les dijeron que habría momentos en que se sentirían muy cansados de todo lo que tenían que afrontar. Que se sentirían cansados porque habría venenos que las atacarían por todos lados. Que su corazón, tan lleno de cariño, se sentiría muyagotado porque todo a tu alrededor se presentaba como oscuridad.”

Tu ser de luz no podía comprender que otro ser humano se comportara de forma tan atroz con otro. Te dijeron estas cosas, y aun así aceptaste venir, porque sabías que podrías llevar a cabo esta misión, sin importar lo que tuvieras que soportar. No te castigues cuando tengas días malos. Relájate. Respira cariño, y ten la seguridad de que todo está bien.

Creo firmemente que se está logrando mucho más de lo que se filtra a los medios. Mientras tanto, se cuelan en secreto en reuniones a puerta cerrada entre los dos poderosos líderes mundiales de la élite. Como suele decir el entrenador Jerry: «Los guerreros de la luz llevamos siete años de ventaja sobre el resto de la población». En efecto. Se necesita paciencia, y luego más paciencia.

La simulación no falla. Reacciona ante ti. Pensaste que las luces parpadeantes eran un cableado defectuoso. Pensaste que fue casualidad la extraña coincidencia. Pero la realidad no funciona así. Se refleja. No se derrumba de golpe. Primero se dobla. Deformándose alrededor de lo único que nunca fue diseñado para contener: Tú mismo. Sin guión. Inalcanzable. Sin miedo.

AGOTADOR

A medida que transitas por tu rutina diaria, podrías descubrir que es más alta tu frecuencia que la de muchos de los entornos y personas con las que te relacionas según Chellea Wilder. Este estado elevado puede llevarte a momentos en los que sientes un flujo vibratorio constante, como si fluctuara tu energía en respuesta a las energías que te rodean.

A medida que se elevan tus vibraciones, se hace más evidente la distinción entre frecuencias diferentes. Puedes notar que te resulta agotador o incómodo interactuar con ciertas personas, mientras que otras pueden inspirarte y revitalizarte.

Ocurre este fenómeno porque muchos de ustedes sienten e interactúan con personas que no resuenan en la misma frecuencia. Es fundamental comprender que mantener tu propia frecuencia elevada requiere abstenerse de juzgar a los demás y de las frecuencias que eligen habitar.

ACTIVACIÓN

Activación del portal de ascensión 12:21.- Se ha alcanzado la masa crítica para la segunda parte de la activación, con cifras ligeramente superiores a las de la primera. Desbordemos la masa crítica para la tercera parte de la activación. Esta última parte es la más importante, ya que abrirá el portal de ascensión. La tercera parte llegará el 21 de agosto para todas las zonas horarias del planeta.https://2012portal.blogspot.com/

La vida te ofrece lecciones y oportunidades para tu crecimiento espiritual, dice Kejraj . No te ofrece ‘accidentes’, coincidencias ni nada sin sentido. Todo puede ser un trampolín o una llave que abra las puertas al siguiente nivel de tu despertar. Estás exactamente donde debes estar. Estás presente en el lugar y en la situación específicos con un propósito. El alma quiere que veas algo, que lo enfrentes, para que puedas sanar y trascender a una frecuencia superior.https://eraoflight.com/2025/08/18/daily-message-for-8-18-2025/

«La Verdad es una tierra sin caminos» dijo Krishnamurti. La verdad no se puede alcanzar siguiendo doctrinas, religiones, gurus, filosofías o métodos establecidos. No existe un camino único, una serie de pasos, un sistema, ni una autoridad que pueda conducirnos directamente a la verdad. Cada ser humano debe descubrir la verdad por sí mismo, a través de su propia percepción, exploración y experiencia directa, sin depender de intermediarios ni seguir huellas ajenas. Cada individuo debe explorarla por sí mismo, sin seguir caminos trazados por otros.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Mr. Pool , el Tesoro comienza a alinear sus paridades con el oro y las materias primas y se prueban los protocolos del jubileo de deuda en tres estados. Se marcan como cumplidos los atrasos en el pago de intereses.

Los satélites sobre Nueva York, Londres y Atlanta están ahora bajo control militar provisional. La federalización se expande más allá de Washington DC. Se emiten órdenes de preparación para Chicago, Filadelfia, Houston y Phoenix.

Comienzan los simulacros de apagones en olas, no en todas las ciudades a la vez. Toques de queda listos para publicarse en carteles de carreteras. Aparecerán los indicadores de la billetera QFS para los grupos de prueba; sólo emparejamiento biométrico, sin saldos conciliados con el peso del activo.

Con el despliegue del EBS, el viejo mundo se convierte en un marco archivado. Después, comienza de nuevo la historia. No habrá una segunda fuente, ni explicaciones convencionales, ni acompañamiento. O estás observando desde dentro, o estás mirando una página web muerta.

Los mercados se ajustarán. Los productos cambiarán. Pero se acabaron los días de miedo, auditorías y robo de salarios. Esto es soberanía . Esto es dominio económico. Y es la señal más clara hasta ahora: el pueblo ha recuperado el control.

Según Charlie Ward, ocurre el colapso ahora en tiempo real y no es una predicción. Mientras opera silenciosamente el sistema financiero cuántico, se desploman los bancos desde adentro. Está muriendo la banca tradicional gracias a las tarjetas de débito QFS, equipadas con seguridad cuántica. Ya no es posible el fraude. Está condenada al fracaso la manipulación.

La base de esta nueva realidad, el internet cuántico, se está convirtiendo en la mayor pesadilla para la élite. Todas las transacciones están protegidas por cifrado cuántico, lo que las hace intocables e invulnerables. Se acabaron los días de las finanzas controladas por la vigilancia. Desaparecerá el anticuado sistema bancario cuando llegue el momento de enviar un mensaje cifrado a través de la red de comunicación cuántica.

El sistema financiero está anclado ahora en el oro, la plata y otros metales preciosos, con los tokens de arco iris a la cabeza. Esto es una revolución, no simplemente otra criptomoneda. Cada token está respaldado por activos reales, lo que lo hace inmune a la manipulación del mercado.

Según Tucker Carlson, el mundo estuvo atrapado durante décadas en un sistema diseñado para el control, donde los bancos decidían tu valor, donde la inflación robaba tus ahorros y donde los impuestos invisibles encadenaban a naciones. Ese sistema nunca fue de prosperidad, sino de esclavitud, pero se ha desmontado silenciosamente esta arquitectura.

Ya está en marcha el sistema financiero cuántico. No es algo inminente, ni está planeado, sino que opera en segundo plano, en la banca secundaria, probado y protegido por nodos cuánticos en todo el mundo. No funciona sobre rieles electromagnéticos corruptos, sino sobre canales de luz cuántica invulnerables, rastreables y manipulables. Cada transacción es instantánea, transparente y está respaldada por activos. Se acabaron las ilusiones fiduciarias. Se acabaron los intermediarios bancarios.

No se trata sólo de una transición financiera: es un reinicio cósmico del destino humano. El nuevo sistema cuántico espera su revelación pública. En cuanto se active el EBS, el mundo verá la verdad. Ya no somos prisioneros de un imperio fiduciario moribundo, sino de un futuro cuántico.

. El nuevo sistema cuántico espera su revelación pública. En cuanto se active el EBS, el mundo verá la verdad. Ya no somos prisioneros de un imperio fiduciario moribundo, sino de un futuro cuántico. Según JFK Jr. el llamado «chorro gigante», no fue un fenómeno celeste natural. Fue una ruptura atmosférica provocada por un programa clasificado de energía dirigida que se salió de control. Lo que llaman los medios un «evento insólito« fue un fallo en la red orbital durante una operación atmosférica encubierta.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/18/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-18-2025/

RESUMEN DE FULFORD

Según Benjamin Fulford , la reunión entre Trump y Putin fue un evento publicitario para las masas, ya que ambos se comunican regularmente. Además de las negociaciones económicas sobre Ucrania , el principal punto de fricción sigue siendo la solicitud de Rusia de desnazificar a Europa y de establecer tribunales para crímenes de guerra. Rusia insinuó también que está dispuesta a invadir Europa occidental si no se llega a un acuerdo. Sin embargo, se ha tomado la decisión de expulsar a Zelenski , porque forma parte de una trama de corrupción. Si abre la boca, eso es un gran problema para mucha gente.https://benjaminfulford.net/fake-trump-meets-fake-putin-for-public-show-but-it-wont-stop-the-revolution/

Según Benjamin Fulford, la reunión entre Trump y Putin fue un evento publicitario para las masas, ya que ambos se comunican regularmente. Además de las negociaciones económicas sobre Ucrania, el principal punto de fricción sigue siendo la solicitud de Rusia de desnazificar a Europa y de establecer tribunales para crímenes de guerra. Rusia insinuó también que está dispuesta a invadir Europa occidental si no se llega a un acuerdo. Sin embargo, se ha tomado la decisión de expulsar a Zelenski, porque forma parte de una trama de corrupción. Si abre la boca, eso es un gran problema para mucha gente.https://benjaminfulford.net/fake-trump-meets-fake-putin-for-public-show-but-it-wont-stop-the-revolution/

La deuda oficial de EEUU ha superado los 37 billones de dólares por primera vez en la historia. Esto equivale a un aumento de 22.000 millones por día.

El Vaticano enfrenta acusaciones de utilizar una llave maestra para el lavado de dinero alterando ilegalmente transferencias bancarias, cambiando nombres y números de cuenta después de las transacciones, y ocultando la identidad de los remitentes y de los destinatarios.

La Policía de Londres detuvo a un anciano ciego e incapacitado en una silla de ruedas, mientras participaba pacíficamente en una manifestación de apoyo a Palestina .

detuvo a un anciano ciego e incapacitado en una silla de ruedas, mientras participaba pacíficamente en una manifestación de apoyo a . Corea del Norte ha introducido la pena de muerte por apoyar al sionismo y ha declarado a Israel un estado ilegítimo.

ha introducido la pena de muerte por apoyar al y ha declarado a un estado ilegítimo. ¿Creías que la ingeniería meteorológica era una teoría de la conspiración? La Organización Meteorológica Mundial tiene un nombre oficial para ello “homogenitus cirrus” que significa nube cirro creada por el ser humano.

Descubiertas pirámides polacas de 5.500 años de antigüedad, más antiguas que las egipcias.https://archaeology.org/news/2025/07/15/5500-year-old-polish-pyramids-discovered/

Misteriosa iluminación de la catedral de Estrasburgo en Alemania en 1744 mucho antes de que se anunciara el invento de la luz eléctrica. Se han descubierto manuscritos medievales que sugieren que algunas catedrales podrían haber utilizado una técnica de iluminación olvidada compuesta de piedras incrustadas en cuarzo y canales de agua subterráneos que podrían generar efectos piezoeléctricos.

Misteriosa iluminación de la catedral de Estrasburgo en Alemania en 1744 mucho antes de que se anunciara el invento de la luz eléctrica. Se han descubierto manuscritos medievales que sugieren que algunas catedrales podrían haber utilizado una técnica de iluminación olvidada compuesta de piedras incrustadas en cuarzo y canales de agua subterráneos que podrían generar efectos piezoeléctricos.

De 1884 a 1885, representantes de catorce naciones europeas y de EEUU se reunieron en Berlín para orquestar una de las apropiaciones territoriales más importantes de la historia: la partición de África. Sin una sola voz africana presente, estas potencias trazaron fronteras arbitrarias en todo el continente, dividiendo territorios basándose en ambiciones coloniales en lugar de en realidades étnicas, lingüísticas o culturales. Esto condujo a la colonización rápida de casi el 90% de África para 1900.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-73/

NOTICIAS

Zelensky desafía a Trump después de que el presidente expusiera los términos del plan de paz con Putin , lo que prepara otro enfrentamiento en la Casa Blanca.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6055752/pg1

Trump instó a Zelenski a sacrificar Crimea y a renunciar a su deseo de unirse a la Otan. «El presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi inmediatamente, si quiere, o puede seguir luchando» escribió Trump en Truth Social.https://www.dailymail.co.uk/news/article-15009351/trump-zelensky-ukraine-russia-war-peace-terms.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=social-twitter_dailymailus

instó a a sacrificar y a renunciar a su deseo de unirse a la Otan. «El presidente de puede poner fin a la guerra con casi inmediatamente, si quiere, o puede seguir luchando» escribió en Truth Social.https://www.dailymail.co.uk/news/article-15009351/trump-zelensky-ukraine-russia-war-peace-terms.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=social-twitter_dailymailus “Esta no es nuestra guerra. EEUU no está en guerra. Ucrania sí lo está” dijo el secretario de Estado Marco Rubio . Ucrania ha perdido la guerra. La intransigencia absoluta podría prolongar su presencia, pero entonces Rusia arrasará hacia el oeste con más derramamiento de sangre sin sentido. Hay que afrontar las realidades territoriales. Hay que llegar a acuerdos.

"Esta no es nuestra guerra. EEUU no está en guerra. Ucrania sí lo está" dijo el secretario de Estado Marco Rubio. Ucrania ha perdido la guerra. La intransigencia absoluta podría prolongar su presencia, pero entonces Rusia arrasará hacia el oeste con más derramamiento de sangre sin sentido. Hay que afrontar las realidades territoriales. Hay que llegar a acuerdos.

Mientras tanto, los tres grandes osos de la Otan se cuecen en la impotencia. Todos son efímeros, por cierto: Starmer, Macron y Merz. Sus encuestas rondan el 25% de la población según James Howard Kunstler.https://www.kunstler.com/p/an-offer-he-cant-refuse

y . Sus encuestas rondan el 25% de la población según .https://www.kunstler.com/p/an-offer-he-cant-refuse El lado oscuro está en pánico por Ucrania ; ven cómo se desmonta su sistema ante sus propios ojos. No ocurrirá la guerra que desean, y habrá un acuerdo con Rusia , que dejará de ser el enemigo.https://rumble.com/v6xq1au-ep.-3610b-ds-panics-over-ukraine-while-trump-outmaneuvers-them-d-party-will.html?e9s=src_v1_ucp_a

El lado oscuro está en pánico por Ucrania; ven cómo se desmonta su sistema ante sus propios ojos. No ocurrirá la guerra que desean, y habrá un acuerdo con Rusia, que dejará de ser el enemigo.https://rumble.com/v6xq1au-ep.-3610b-ds-panics-over-ukraine-while-trump-outmaneuvers-them-d-party-will.html?e9s=src_v1_ucp_a

ECONOMÍA

Las granjas, que alguna vez produjeron alimentos para los seres humanos, están siendo reutilizadas como tierras para construir centros de datos de inteligencia artificial y granjas solares que no producen ningún alimento según Mike Adams.https://www.brighteon.com/97562c9c-f90e-4cac-a3fd-9f24aa993706

El Banco Central no puede detener lo que se está construyendo; se está acelerando el nuevo sistema económico, y quedará obsoleta la moneda fiduciaria. La Fed da marcha atrás en el uso de criptomonedas y permite que las utilicen los bancos.https://rumble.com/v6xpzus-ep.-3610a-fed-backtracks-on-crypto-setting-the-stage-nothing-can-stop-the-n.html?e9s=src_v1_ucp_a

Larry Fink, de BlackRock, asciende al trono del Foro de Davos.- Fink admite en voz alta lo discreto: «Hay que forzar comportamientos«. Ingeniería social mediante la coerción corporativa. Nada de «cambios graduales». Nada de diversidad orgánica. Sólo mandatos de arriba hacia abajo que dictan quién es contratado, ascendido o financiado. Esto no es «capitalismo de grupos de interés». Es control impulsado por la élite.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=258366

