Respuesta de la Comisión Europea a una iniciativa ciudadana europea sobre la reducción del aborto inseguro en la UE

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en respuesta a la iniciativa ciudadana europea (ICE) «Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible». Se trata de la duodécima iniciativa en recibir una respuesta formal de la Comisión desde que se pusieron en marcha las iniciativas ciudadanas europeas (ICE) en 2012.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se practicarían en Europa alrededor de 483 000 abortos inseguros. Al tener el potencial de provocar diversas formas de daño físico y estrés mental grave y, por tanto, poner en peligro la vida de mujeres, el aborto inseguro es una cuestión de salud pública. Como tal, la UE puede apoyar la actuación de los Estados miembros en dicho ámbito, respetando al mismo tiempo la responsabilidad de estos en la definición de su política sanitaria, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

Tras analizar detenidamente la iniciativa y teniendo en cuenta las limitaciones que imponen los Tratados a las competencias de la Unión en el ámbito de la salud pública, la Comisión subraya que los Estados miembros pueden basarse en los instrumentos existentes de la UE para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de la práctica de aborto seguro.

Este apoyo de la UE puede prestarse a través del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en caso de que los Estados miembros así lo deseen, voluntariamente y de conformidad con su legislación nacional, en particular utilizando o reasignando los recursos disponibles en el marco de sus programas del FSE+. Este Fondo podría utilizarse para mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a servicios de práctica de aborto voluntario legalmente disponibles, asequibles y seguros. También puede apoyar los esfuerzos de estos Estados miembros, a la vez que los Estados conservan su autonomía para determinar cómo y en qué condiciones se facilitará el acceso al aborto seguro y legal.

Dado que el apoyo de la UE ya puede ser prestado a través de los Estados miembros que lo deseen en el marco de los instrumentos existentes y con relativa rapidez, no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico.

Siguientes etapas

En la respuesta de hoy, la Comisión destaca que los Estados miembros tienen la posibilidad de utilizar su financiación del FSE+ para apoyar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto. Es posible que los Estados miembros que opten por utilizar el FSE+ tengan que modificar primero sus programas nacionales o regionales cubiertos por dicho Fondo para incluir este tipo de acción entre sus prioridades.

Antecedentes

La iniciativa ciudadana europea (ICE) se introdujo con el Tratado de Lisboa como herramienta para que los ciudadanos pudieran influir en la agenda de la UE. Se puso en marcha oficialmente en abril de 2012. Una vez registrada, una ICE permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE pedir a la Comisión que proponga actos jurídicos en los ámbitos de su competencia. Una vez presentada una iniciativa, la Comisión dispone de seis meses para dar una respuesta formal. Desde su introducción, la Comisión ha registrado 127 iniciativas, de las cuales 14 han logrado recoger un millón de firmas y se han presentado a la Comisión para su examen.

Con más de 1,1 millones de firmas recogidas en toda la UE, la iniciativa «Mi voz, mi decisión» se presentó a la Comisión para su examen el 1 de septiembre de 2025. Esta iniciativa pide a la Comisión que ofrezca apoyo financiero a los Estados miembros en los que, de conformidad con su legislación nacional, cualquier mujer que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal en Europa pueda poner fin a su embarazo voluntariamente de forma segura.

Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva para los Derechos Sociales y las Capacidades, el Empleo de Calidad y la Preparación, ha dicho:

“Ofrecer una asistencia sanitaria asequible y de calidad a las mujeres forma parte del respeto de sus derechos y su dignidad básica. En esta misma línea, respondemos hoy a «Mi voz, mi decisión». Queremos que todas las mujeres puedan vivir en confianza y libertad. Esto es algo a los que los Estados miembros pueden comprometerse con el apoyo de la UE. Nuestra Unión es más fuerte cuando apoyamos a las mujeres y garantizamos la seguridad, la igualdad y la buena salud para todos.”

Hadja Lahbib, comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, ha dicho:

“Detrás de cada aborto inseguro se encuentra una mujer obligada a arriesgar su vida al no tener ninguna opción segura. Sin apoyo. Sin protección. «Mi voz, mi decisión» ha dado voz a más de un millón de personas que se niegan a aceptar esta realidad. Piden una asistencia sanitaria segura y accesible, en particular para las mujeres en las situaciones más vulnerables. Respondemos a este llamamiento para mejorar la salud y los derechos de las mujeres en toda Europa, en particular en el ámbito sexual y reproductivo. La seguridad y la libertad nunca deben depender de tu código postal ni de tus ingresos. Esta es la Europa de la igualdad en la que queremos vivir.”