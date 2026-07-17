El recital de Tomatito previsto para este sábado, 18 de julio, se ha cancelado por un luctuoso contratiempo familiar

La devolución del importe de las entradas se podrá realizar en la taquilla municipal para las compras presenciales y será automática en el caso de compras en la taquilla virtual

Debido a un luctuoso contratiempo familiar, el concierto de ‘Tomatito Sexteto’ previsto para este sábado, 18 de julio, en el marco del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería, ha sido cancelado. La devolución del importe de las entradas se podrá realizar en la taquilla municipal para las compras presenciales y será automática en el caso de compras en la taquilla virtual.

Próximas citas

Esta noche de viernes, 17 de julio, habrá ‘Noche de Cante’ con Segundo Falcón, Pedro ‘El Granaíno’, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico. Todavía la Plaza tendrá una nueva velada más el 19 de julio con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas y la bailaora Belén López.

Las entradas siguen a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en https://almeriaculturaentradas.es/, la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. También lo estarán en la taquilla de la Plaza la misma noche del evento, que tienen su inicio previsto inicialmente a las 21.30 horas.

Hay que recordar que toda la información se encuentra disponible actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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