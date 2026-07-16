La OCAL brinda este viernes por ‘El Linaje del Talento’, reuniendo a casi 140 intérpretes de todas las edades

La Orquesta Ciudad de Almería compartirá escenario con la OJAL y la OIAL este viernes, 17 de julio, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla bajo la dirección de Michael Thomas

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) continúa con la celebración de su 25º aniversario con una de las citas más representativas de esta temporada de verano. El próximo viernes, 17 de julio, a las 20.30 horas, el Auditorio Municipal Maestro Padilla acogerá ‘El Linaje del Talento’, un concierto concebido como un homenaje al recorrido formativo de la orquesta y a las distintas generaciones de músicos que han crecido dentro de este proyecto.

Dirigido por el maestro Michael Thomas, el concierto reunirá sobre un mismo escenario a la Orquesta Infantil de Almería (OIAL), la Orquesta Joven de Almería (OJAL) y la propia OCAL. Las tres formaciones se incorporarán progresivamente durante la actuación hasta conformar una gran orquesta integrada por cerca de 140 músicos, reflejo del crecimiento y la continuidad de una iniciativa que apuesta por la formación y el desarrollo artístico desde la infancia hasta la etapa profesional.

La propuesta pone de manifiesto el compromiso de la Orquesta Ciudad de Almería con la educación musical y la transmisión del conocimiento entre generaciones. A través de este encuentro, la OCAL evidencia cómo el talento se cultiva con el aprendizaje, la experiencia compartida y el trabajo colectivo, ofreciendo al público una velada cargada de simbolismo y emoción.

El repertorio estará protagonizado por dos grandes páginas del sinfonismo universal: la ‘Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64’, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y ‘Finlandia’, de Jean Sibelius. Además, se han preparado varias sorpresas para completar una noche de marcado carácter conmemorativo dentro del espíritu celebrativo y distendido de la cita.

El concierto forma parte de la programación de verano impulsada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Apolo, con descuentos para el alumnado de los conservatorios, en la plataforma de venta de entradas del Ayuntamiento https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo.

La Orquesta Ciudad de Almería desarrolla su actividad gracias al apoyo del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Cultura y Deporte, y la Diputación Provincial de Almería. Además, cuenta con la colaboración de Grupo Caparrós, La Gergaleña, IKEA, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelin.

Un verano lleno de música

La actividad de la OCAL continúa durante los meses estivales con una intensa programación en la que formación y difusión musical vuelven a ir de la mano. A comienzos de julio se celebró la convivencia OCAL Kids en el Palacio de Exposiciones y Congresos, una experiencia dirigida a los más jóvenes.

Tras ‘El Linaje del Talento’, el protagonismo será para la tercera edición del Festival Internacional de Percusión de Almería (FIPAL), que incluirá también el curso OCALDRUM entre los días 27 y 30 de julio.

La programación estival culminará con el tradicional concierto extraordinario de Feria, previsto para el 28 de agosto en la Plaza de la Constitución. Bajo el título ‘Gigantes’, contará con la participación del tenor José Manuel Zapata y del guitarrista Juan Francisco Padilla, responsable además de los arreglos musicales del espectáculo.

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