Marco Flores y ‘Vengo jondo’ ofrecen tradición y aperturismo en la primera noche de ‘Tres a compás’ dentro del Festival de Flamenco  

El ciclo promovido por Indanza, incluido en la programación general del festival, tendrá este miércoles su segunda cita con ‘Vertebrado’ de Juan Tomás de la Molía

La Plaza de la Constitución inició en la noche del martes su larga maratón de veladas con el arte y el compás del cante, el toque y el baile en la ‘traca final’ de la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza que organiza el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. Precisamente, es la danza la protagonista de las tres primeras noches, con dos propuestas de ‘Tres a compás’ para martes y miércoles, que coordina Indanza, y con Rocío Garrido el jueves y su ‘1405: Ecos del tiempo’.

Anoche, el telón de esta ‘semana grande’ de un festival que arrancó el último fin de semana de junio con Plazeando, se alzaba para recibir a Marco Flores y su espectáculo ‘Vengo Jondo’.

Bailaor, coreógrafo, y Premio Nacional de Flamenco, entre otras numerosas distinciones, Marco Flores se ha identificado siempre como un intérprete libre. Su discurso es actual y en continua evolución, evidencia de un creador vivo y conectado al presente, a la par que mantiene un sello propio y personal que ha ido cimentando a lo largo de veinticinco años de solida trayectoria.

Empezar a bailar de tan joven hace que la veteranía o, más bien, la experiencia, permita hacer retrospectivas para repensar el de dónde se viene y a dónde se va. Y en el caso de Marco Flores, al cumplir más de dos décadas de trayectoria artística, ideó en ‘Vengo Jondo’ una pieza que refleja su lado más ancestral y más ligado a la tradición. Un reflejo del legado cultural y familiar que ha ido adquiriendo desde su más temprana edad. Aunque aquí, Flores aborda el flamenco desde la forma más desnuda, más intima, como se disfrutó anoche.

La verdadera esencia sin más aderezo que el cante y el toque, lo que permite a su vez ser libre en ese punto de partida, dotando su baile de libertad, de felicidad y optimismo, de destellos contemporáneos que conviven sin fronteras con el acervo de los cantes de hechuras y letras clásicas, con las voces de Enrique Remache y Manuel de la Nina, y guitarra de José Tomás Jiménez, lúcido y creativo en toda la velada y sobresaliente en rondeñas. Seguiriyas o farrucas, castañuelas y apego al folclor hicieron brillar una noche intensa y de jovial movimiento en la primera de las dos convocatorias de ‘Tres a compás’, dentro de esta ‘semana grande’ del Festival de Flamenco y Danza.

Próximas veladas

‘Vertebrado’ de Juan Tomás de la Molía, de nuevo con ‘Tres a Compás’, es la propuesta para este miércoles, 15 de julio. El día 16 la Plaza de la Constitución recibirá al espectáculo de la premiada bailaora Rocío Garrido (Premio Desplante femenino en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2023 y reciente ganadora de ‘Tierra de talento’, el programa de Canal Sur) y su nuevo ‘1405. Ecos del Tiempo’.

El 17 de julio habrá ‘Noche de Cante’ con Segundo Falcón, Pedro ‘El Granaíno’, Ezequiel Benítez y Rancapino Chico. El 18 de julio será el día para Tomatito y su sexteto. Todavía la Plaza tendrá una nueva velada más el 19 de julio con ‘Noche de Flamencas’, espectacular, con cuatro mujeres de postín: las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas y la bailaora Belén López.

Las entradas siguen a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en https://almeriaculturaentradas.es/, la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. También lo estarán en la taquilla de la Plaza la misma noche del evento, que tienen su inicio previsto inicialmente a las 21.30 horas.

Hay que recordar que toda la información se encuentra disponible actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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