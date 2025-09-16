RSM incorpora a Fernando Cacho para impulsar su área de derecho público

RSM, firma global de servicios de auditoría, legales, fiscales, de consultoría y corporate finance, continúa impulsando el desarrollo de sus áreas estratégicas con incorporaciones de primer nivel en los principales centros de negocio de nuestro país. En esta ocasión, la oficina de Valencia refuerza su equipo con la entrada de Fernando Cacho como socio de Tax & Legal, para liderar e impulsar el crecimiento de la práctica de derecho público de la firma en esta oficina.

Cacho cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años en el asesoramiento a empresas y administraciones en materias como contratación pública, urbanismo, smart cities, movilidad y medioambiente, ámbitos en los que ha gestionado proyectos de gran complejidad. Hasta su incorporación a RSM, fue socio de Broseta Abogados en Valencia, firma en la que ejerció desde 2010, tras una década como director de la asesoría jurídica del Grupo G&C, conglomerado de empresas del sector inmobiliario, urbanístico y medioambiental.

A lo largo de su carrera, ha liderado equipos multidisciplinares y ha gestionado clientes nacionales e internacionales con un marcado foco en la colaboración público-privada. Reconocido por directorios especializados como Best Lawyers, también es autor y coordinador de diversas publicaciones jurídicas sobre contratos públicos, desarrollando la labor docente en diferentes instituciones.

Para David García, vicepresidente y socio director de Tax & Legal de RSM, “la incorporación de Fernando refuerza nuestra apuesta por consolidar un equipo de referencia en derecho público. Su experiencia será determinante para seguir ofreciendo soluciones innovadoras y, cada vez, más completas a nuestros clientes”.

Por su parte, Fernando Cacho destaca “sumarme al proyecto de RSM supone una oportunidad fantástica para contribuir al crecimiento de la firma y de la especialidad de derecho público desde la oficina de Valencia. El enfoque multidisciplinar de RSM nos permitirá seguir aportando valor en áreas críticas para la empresa y la sociedad”.

Con esta incorporación, RSM refuerza su compromiso con el acompañamiento integral a sus clientes y con el desarrollo de un equipo de socios altamente cualificados, cuyo conocimiento seguirá impulsando el crecimiento de la firma en España.