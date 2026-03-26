La alcaldesa supervisa el montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa, que contará con el doble de sillas que el año anterior 

Previamente, María del Mar Vázquez ha presidido la Junta Local de Seguridad en la que ha dado a conocer el dispositivo que, operativo hasta el Domingo de Resurrección, contará con refuerzo policial en las calles

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha supervisado este miércoles los trabajos de montaje, mantenimiento y embellecimiento que se están llevando a cabo por toda la ciudad, principalmente durante el tramo de la Carrera Oficial de la Semana Santa así como en determinados puntos estratégicos, como son la entrada y salida y el recorrido de todos los desfiles procesionales que desde el próximo sábado, 28 de marzo, hasta el domingo 5 de abril llenarán las calles de la ciudad de almerienses y visitantes atraídos por una celebración que está declarada de Interés Turístico Nacional.

Desde la plaza de la Catedral, y acompañada por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, responsable de la Semana Santa, Eloísa Cabrera, la alcaldesa ha comprobado cómo ya se están colocando todas las sillas en la Carrera Oficial, “el doble que el año anterior, alcanzando una cifra de 2.500 que se distribuirán entre el Paseo de Almería, a donde regresa la Carrera Oficial, la calle General Tamayo y Plaza Virgen del Mar y esta misma Plaza de la Catedral”. Además, Vázquez ha destacado que, como en años anteriores, se va a contar con tres zonas accesibles para personas con movilidad reducida que se ubicarán en el Paseo de Almería, en la Plaza de Virgen del Mar y en la de la Catedral.

“Desde el Ayuntamiento queremos que sea una Semana Santa accesible para todos y segura para que los almerienses y visitantes puedan disfrutar de la fe, la tradición y el patrimonio que las Hermandades y Cofradías sacan a nuestras calles”, ha trasladado Vázquez.

La alcaldesa ha recordado que desde las distintas áreas del Ayuntamiento como son Urbanismo y Fiestas Mayores, Obras Públicas, Zonas Verdes, Sostenibilidad Medioambiental, Turismo, Seguridad Ciudadana, Cultura y Educación “llevamos varias semanas trabajando de la mano de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, a quien agradezco su colaboración, para adecuar toda la ciudad a las necesidades de las procesiones y todo esté en perfecto estado”

En los últimos días se han realizado trabajos de poda, se están plantado 15.000 unidades de diferentes especies, se han renovado y adecuado pavimentos, mejorado acerados, adaptado los espacios públicos y se han diseñado dispositivos especiales de limpieza y de seguridad ciudadana.

“Solo nos queda invitar a los almerienses y a aquellos turistas que todavía están indecisos a que nos visiten esta Semana Santa, a que salgan a nuestras calles y a que llenen de fe, pasión y sentimiento esta Carrera Oficial porque desde el Ayuntamiento de Almería estamos convencidos de que vamos a vivir una Semana Santa extraordinaria”, ha concluido María del Mar Vázquez.

Junta Local de Seguridad

Previamente, a primera hora de este miércoles, la alcaldesa ha presidido la Junta Local de Seguridad en la que se ha dado a conocer el dispositivo especial que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han preparado para la celebración de la Semana Santa 2026, que arranca oficialmente el domingo con la procesión de La Borriquita, pero que estará activo desde el sábado, cuando tendrá lugar la procesión de La Unidad, en Piedras Redondas.

A la reunión han asistido representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Almería, Protección Civil, Policía Autonómica y técnicos municipales, así como las concejalas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, y el nuevo secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote. Todos ellos han trabajado de forma conjunta en la planificación de un dispositivo que permita garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los desfiles procesionales y de los actos religiosos que tendrán lugar en la ciudad.

El dispositivo estará operativo hasta el Domingo de Resurrección y contará con un refuerzo importante de efectivos policiales en las calles, especialmente en las zonas de mayor afluencia. También se han previsto medidas de regulación del tráfico, resistencias pasivas, atención sanitaria, control de accesos y prevención de delitos menores.