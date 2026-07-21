El Ayuntamiento apoya al deporte base con 300.000 euros destinados al programa de subvenciones

El Área de Ciudad Activa ha abierto hoy la convocatoria de ‘Almería Deportiva’, donde se valorará tanto el rendimiento como la educación en valores

El Ayuntamiento de Almería ha abierto, a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, la convocatoria ‘Almería Deportiva’, un programa clave a través del cual se apoya económicamente al deporte base. Un total de 300.000 euros se destinarán a promocionar las actividades y eventos desarrollados por las entidades deportivas y clubes almerienses.

Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, afirma que “el trabajo que realizan los clubes es fundamental y demostramos nuestro apoyo a través de esta convocatoria de subvenciones, donde además de los parámetros habituales, como rendimiento o deportistas a los que atiende, tenemos en cuenta la educación en valores a través de su trabajo en materia de inclusión, deporte femenino y juego limpio”.

La convocatoria se enmarca en la línea de subvención 1 del Plan Estratégico de Subvenciones, que va destinada a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro con domicilio social en Almería, que desarrollen proyectos deportivos en el municipio que pueden ser de carácter competitivo, formativo, divulgativos o para desarrollo de eventos deportivos de diferente nivel.

Cuatro son las modalidades en las que se conceden ayudas: Promoción, escuelas y competición de deporte base; deporte de rendimiento; deporte para personas con discapacidad, diversidad funcional y colectivos en riesgo de exclusión social; y organización de eventos deportivos.

Pueden acceder a las ayudas los clubes y secciones deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Almería e inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería; las federaciones deportivas para la realización de actividades que se puedan enmarcar dentro de un programa de colaboración y cuando el proyecto que presenten se desarrolle en el término municipal de Almería; y las asociaciones sin ánimo de lucro exclusivamente para la realización de actividades deportivas destinadas a personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas, o en riesgo de exclusión social, en la modalidad Mod C).

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy, 21 de julio, hasta el 4 de agosto en este enlace: https://almeriaciudad.es/pmd/subvenciones

A la hora de la valoración, el proyecto técnico es el aspecto más importante, pero también se tendrán en cuenta aspectos como la planificación y metodología, programa de voluntariado, número de entrenadores y monitores titulados, participación en actividades de formación, experiencia, proporción de deportistas por cada entrenador o monitor, número de deportistas, rendimiento deportivo, planes de inclusión, promoción del deporte femenino, etc.

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