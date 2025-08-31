SOS de la Plaza de Pavía: “Necesitamos una obra de emergencia”

Asociación de comerciantes de la Plaza de Pavía: “La alcaldesa María del Mar Vázquez Agüero no puede seguir siendo, literalmente, lo peor que nos ha pasado en el barrio tras cincuenta años de democracia”.

Los comerciantes de la Plaza de Pavía piden literalmente auxilio. Solicitan una obra de emergencia ante el deterioro de un espacio público del que subsisten más de un centenar de familias. “Hay dinero para el Paseo de Almería a manos llenas. Para los alrededores del Ayuntamiento y hasta para hacer obras de mejora de eficiencia energética en cualquier edificio público o privado, pero ni un euro para la Plaza de Pavía, un mercado del que viven más de 100 familias. la alcaldesa María del Mar Vázquez Agüero no puede seguir siendo, literalmente, lo peor que nos ha pasado en el barrio tras cincuenta años de democracia”.

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía denuncia públicamente la grave situación de abandono que atraviesa el mercado más antiguo de la ciudad, convertido en un espacio al filo de lo insalubre y peligroso para comerciantes y clientes, pese a las reiteradas promesas incumplidas del Ayuntamiento de Almería.

Hace exactamente un año, dos concejalas del equipo de gobierno se comprometieron con los comerciantes a que antes de las pasadas navidades se instalarían toldos suficientes para dotar de sombra a la plaza, además de una serie de arreglos para embellecerla y potenciar su uso turístico, en un enclave único con vistas privilegiadas de la Alcazaba y la Bahía. Nada de ello se ha cumplido. “Ya no hablamos de sombras, ni tematizaciones que nos permitan dinamizar las posibilidades turísticas y comerciales de la plaza y su entorno, ya únicamente hablamos de una obra de emergencia que evite que las barracas se vengan literalmente abajo”.

Los comerciantes vienen avisando de riesgos estructurales con desprendimiento de losas y aparición de grietas en algunas barracas, lo que preocupa seriamente por la seguridad del conjunto.

A ello se unen los problemas de salubridad, como la presencia de insectos, ratas e incluso serpientes en un espacio en el que la mayoría de los establecimientos son de alimentación.

Abandono institucional

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía denuncia, además, que sus quejas recogidas en distintos medios de comunicación han derivado en el endurecimiento de la vigilancia sobre los comerciantes, restringiendo el aparcamiento de furgonetas para la descarga de mercancías e inspecciones con actitudes que los comerciantes interpretan como intimidación institucional orquestada desde el equipo de gobierno municipal.

“La Plaza de Pavía no puede seguir siendo tratada como un problema. Somos parte de la historia viva de Almería y estamos al límite. Exigimos una actuación de emergencia, inmediata y urgente, que ponga fin a esta indignidad”, señalan los comerciantes.

Los comerciantes instan al Ayuntamiento de Almería a acudir de inmediato a cualquier fondo disponible, ya sean de eficiencia energética, de modernización de mercados o de promoción de productos de kilómetro cero, para acometer las obras necesarias que devuelvan dignidad, seguridad y futuro a la Plaza de Pavía y al barrio de Pescadería.

La Asociación ha subrayado que, pese a tener pocas expectativas de que la actual alcaldesa, María del Mar Vázquez Agüero, atienda esta justa reivindicación, mantienen firme su compromiso de seguir denunciando lo que consideran un atentado contra la dignidad de un barrio histórico, inédito en 50 años de democracia.