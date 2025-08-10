Steve Angello, centro de todas las miradas de la segunda noche de Dreambeach 2025

Will Smith subirá hoy, sábado, al escenario principal, compartiendo cartel, entre otras, con Nathy Peluso que presenta Club Grasa

La undécima edición de Dreambeach vivió ayer su segunda noche de ritmos electrónicos junto al mar. El festival almeriense abrió su programación como viene siendo habitual con el set de Opening que este año tenía una estrella internacional, Amelie Lens, como apuesta de Dreambeach para este set, clave en la programación del festival cada año. Un set que ha revolucionado a los dreamers con su sonido 100% techno, que luego ha continuado viviendo momentos míticos en Dreams Tent, como el set de Anfisa Letyago o Marco Faraone, el debut de Fantasm o el regreso de Andrés Campo al festival almeriense.

El público del MainStage del festival ha ido aumentando con sets como Alure o Jose. Las estrellas internacionales Dimensión y Sub Focus han antecedido al que sido el absoluto protagonista de la jornada, Steve Angello. Una actuación que ha recuperado éxitos de Swedish House Mafia y ha transportado a todos sus fans durante su set. El sonido del label I Am Hardstyle tomó el escenario tras Angello, con Showtek o IAH. El Open Air ha vivido la programación más ecléctica de la noche donde destacaron artistas como Delta Heavy, Lens, Cj Jeff o Tryple-D o el show conjunto de Jose Rodriguez & Gordo Master.

La última jornada del festival, hoy, se presenta como una noche de altos vuelos en Dreambeach con la presencia del headliner de esta edición, el estadounidense Will Smith. Un show con un despliegue de producción que ha atrapado al público con su sonido rap, tras el ritmo de la apuesta urbana de la jornada, el show especial Nathy Peluso presenta Club Grasa, junto a Badsista B2B Kebra.

Un plantel de lujo en este espacio del festival con otros nombres de talla internacional como Fatboy Slim, un nombre de referencia en el sonido electrónico o el nuevo directo Ctrl Alt Delete de Don Diablo, además de clásicos nacionales como Brian Cross o Dj Nano.

El punto de encuentro para los clubbers, Dreams Tent vivirá momentos mágicos con nombres como Chelina Manuhutu o Mason Collective o los show conjuntos de Hector Couto y Rendher, aunque el reclamo del escenario será el set especial conjunto B2B de dos pesos pesados como Marco Carola y Seth Troxler.

Open Air será el refugio para los seguidores de los sonidos mas duros, con directos de actualidad como Hop!, Lady Max, Candy Cox, Space Laces y muchos otros en la última noche de Dreambeach 2025 junto a la costa almeriense.

Dreambeach 2025 es una celebración con tres días consecutivos (jueves, viernes y sábado) en el nuevo espacio del festival en El Toyo, con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno, Breakbeat y Drum & Bass). Con el patrocinio del INAEM, la Consejeria de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.