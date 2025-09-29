Tarragona, Jaén, Ávila, Castellón y Sevilla lideran el ranking de las capitales de provincia más rentables de España

pisos.comsigue compartiendo información estadística relevante sobre el mercado español de la vivienda. Tras hacer públicos sendos informes acerca de los precios de compra y de alquiler registrados en agosto de 2025, la plataforma inmobiliaria comparte los datos relativos a la rentabilidad obtenida por aquellos inversores que han apostado por arrendar una propiedad inmobiliaria en nuestro país. En este sentido, tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en agosto de 2025 fue del 6,82%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 216.720 euros (2.408 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.232 euros, el propietario obtuvo un total de 14.785 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 6,82%. Esto supone un incremento de ochenta y seis centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,96%) y un aumento de ocho centésimas con relación al pasado mes de julio del 2025 (6,74%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que “actualmente alquilar en solitario es un lujo en las principales capitales de provincia. Antes, vivir de alquiler permitía ahorrar para, transcurridos unos años, dar el paso hacia la compra, algo que ahora es imposible”. Tarragona es la capital de provincia más rentable y Donostia – San Sebastián la que menosEl ranking de pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibujó una horquilla que va desde una rentabilidad del 8,09% registrada en Tarragona al 3,81% de Donostia – San Sebastián. En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,09%), Jaén (7,35%), Ávila (7,13%), Castellón de la Plana (7,10%), Sevilla (7,06%), Córdoba (7,01%), Segovia (6,96%), Barcelona (6,90%), Almería (6,88%) y Murcia (6,77%). En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron Donostia – San Sebastián (3,81%), Palma (4,36%), Cádiz (4,59%), Pamplona (4,67%), Málaga (4,69%), A Coruña (4,70%), Salamanca (4,83%), Bilbao (4,83%), Santander (4,84%) y Logroño (4,89%). “Tanto Madrid como Barcelona continúan mostrando una evolución positiva consolidando una tendencia al alza en su rentabilidad, que se sitúa en un 5,18% y un 6,90%, respectivamente. Ambas ciudades refuerzan su posición como polos de atracción para la inversión inmobiliaria”, afirma el experto.