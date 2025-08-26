TIS e ITH se unen para impulsar el talento turístico europeo

Julia Sánchez

La colaboración entre Tourism Innovation Summit e Instituto Tecnológico Hotelero refuerza el Pact for Skills for Tourism de la Comisión Europea, promoviendo iniciativas de upskilling y reskilling, inteligencia artificial, sostenibilidad y RSC en el ecosistema turístico europeo

Más de 400 ponentes y 8.000 profesionales del sector se darán cita en TIS2025, el evento que vuelve a posicionar a Sevilla como referente en innovación turística

TIS-Tourism Innovation Summit y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han firmado un acuerdo de colaboración para acoger, en el marco de TIS2025, la Conferencia Internacional de PacTS4ALL (Pact for Tourism Skills Forward Alliance), que se celebrará del 22 al 24 de octubre en FIBES – Sevilla.

Dentro del consorcio europeo del proyecto PacTS4ALL, ITH desempeña un papel clave al garantizar que los resultados de los proyectos apoyados no se queden en un nivel conceptual, sino que se traduzcan en soluciones prácticas y escalables para el sector turístico, fortaleciendo así la capacidad de upskilling y reskilling del talento español y facilitando su transferencia al conjunto del ecosistema turístico europeo.

Por su parte, mediante este acuerdo, TIS2025 afianza su liderazgo en el fomento de un ecosistema turístico innovador, inclusivo y orientado al talento, posicionándose como la plataforma de referencia para los profesionales y directivos que buscan impulsar la competitividad de sus negocios y destinos.

PacTS4ALL es la herramienta de apoyo de la Comisión Europea a la iniciativa Pact for Skills for Tourism, y reúne a una red transnacional de organizaciones firmantes del pacto, todas ellas comprometidas con la mejora de competencias de los profesionales del sector. El proyecto favorece un enfoque europeo unificado en la formación turística a través del intercambio de buenas prácticas locales, el impulso de National or Regional Skills Partnerships (NRSPs), y la organización de eventos paralelos, actividades de networking y acciones de conexión entre agentes del sector. De este modo, no solo consolida un marco de colaboración europeo, sino que traduce sus objetivos estratégicos en acciones concretas para mejorar la preparación del sector frente a los retos futuros.

“Este acuerdo entre ITH y TIS representa un paso clave para el sector turístico europeo, al poner en valor las mejores prácticas y casos de éxito españoles como referentes que impulsen su adopción por parte de las entidades que conforman el ecosistema europeo de formación y turismo”, afirma Álvaro Carrillo de Albornoz, Director General de ITH. “La celebración de la Conferencia Internacional de PacTS4ALL en el marco de TIS refuerza nuestro compromiso con el upskilling y reskilling del sector, ofreciendo un espacio único para el intercambio de conocimiento, la generación de sinergias y el fomento de alianzas que aumenten la competitividad y la movilidad de talento en el ecosistema turístico europeo”, añade.

Por su parte, Silvia Avilés, Directora de TIS, ha afirmado que “contar con ITH y con la red PacTS4ALL es fundamental para situar la formación y el desarrollo del talento en el centro de la agenda de TIS2025. Nuestro objetivo es convertir Sevilla en el epicentro europeo donde se compartan soluciones reales, escalables y sostenibles que permitan a destinos y empresas anticiparse a los desafíos del futuro y liderar un turismo más inteligente, digital y responsable”.

La Conferencia Internacional de PacTS4ALL ofrecerá a los más de 8.000 profesionales asistentes a TIS2025 una visión integrada de las iniciativas comunitarias de formación turística, los retos y soluciones en el ámbito de las competencias, así como casos de éxito españoles sobre la aplicación de la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el desarrollo del talento a través de la tecnología. El encuentro creará un espacio de conocimiento, networking y colaboración público-privada, en línea con los objetivos del Pact for Skills for Tourism, contribuyendo a la competitividad, adaptación y cohesión del talento turístico europeo.