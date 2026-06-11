La Guardia Civil intercepta un tractor que trasladaba una embarcación de alta velocidad con más de 3.300 litros de combustible en Cuevas del Almanzora

La actuación, desarrollada por el Destacamento Fiscal y Fronteras de Garrucha, se salda con la investigación de tres personas y la incautación de una embarcación valorada en más de 400.000 euros

La lancha, de 12,5metors de eslora y cuatro motores de alta potencia, transportaba 135 garrafas de gasolina y bidones con víveres destinados al apoyo logístico de otras embarcaciones en el mar

El almacenamiento incontrolado del combustible a escasos 150 metros de una zona residencial origino una situación de riesgo manifiesto para los vecinos.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones que desarrolla para prevenir y perseguir las actividades relacionadas con el narcotráfico y las redes logísticas que lo sustentan, ha investigado a tres personas tras la localización e intervención de una embarcación semirrígida de alta potencia en las inmediaciones de la desembocadura del río Almanzora, en el término municipal de Cuevas de Almanzora.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando una patrulla en servicio de la Guardia Civil de Garrucha detectó actividadsospechosa en una zona próxima a la costa. Los agentes localizaron un tractor con un remolque sobre el que transportaban una embarcación semirrígida de 12,5 metros de eslora y 3,5 metros de manga, equipada con cuatro motores de 350CV cada uno.

En el interior de la embarcación se hallaron 135 garrafas de gasolina de 25litros de capacidad, con un total de 3.375libros de combustible, además de diversos víveres y una antena GPS, elementos compatibles con labores de abastecimiento y apoyo logístico a otras embarcaciones empleadas por organizaciones criminales.

La embarcación intervenida está considerada género prohibido conforme a la normativa de contrabando, tanto por sus dimensiones como por la potencia instalada en sus motores, motivo por el que fue aprehendida junto al tractor y al remolque utilizados para su transporte.

Asimismo, la gran cantidad de combustible almacenado y transportado sin las debidas medidas de seguridad generaba un importante riesgo para la seguridad pública, especialmente por la proximidad de viviendas habitadas, pudiendo provocar consecuencias de especial gravedad en caso de accidente.

Las investigaciones desarrolladas posteriormente de manera conjunta por las Unidades de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Almeríapermitieron la localización e investigación de tres individuos con fundados indicios de participación en el entramado logístico. La investigación continúa abierta para el esclarecimiento completo de los hechos, con ramificaciones identificadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

A los implicados se les imputa presuntos delitos de contrabando, contra la seguridad colectiva (riesgos catastróficos) y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias del caso se encuentran a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, Plaza 1.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para comunicar cualquier actividad sospechosa relacionadas con movimientos inusuales de embarcaciones, combustible o vehículos en zonas costeras, a través de diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).

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