¿Café o matcha? ¿Cuál es el mejor estimulante?

El café suele contener más cafeína por taza, por lo que proporciona un impulso de energía más rápido, sin embargo, el matcha ofrece ventajas de manera más sostenida.

Tanto el café como el matcha aumentan el estado de alerta, mejoran la concentración y reducen la fatiga. Sin embargo, estos estimulantes naturales afectan al sistema nervioso central de manera diferente por su composición, según recoge NDTV.

Mientras que una porción de matcha proporciona generalmente de 30 a 70 mg de cafeína, dependiendo de su calidad y preparación, una taza de café estándar aporta entre 80 y 100 mg, señala la publicación. Sin embargo, a diferencia del té verde tradicional, el matcha destaca por emplear la hoja entera triturada, lo que lo convierte en una fuente más concentrada de nutrientes.

El café proporciona un aumento de energía casi inmediato, puesto que la cafeína es absorbida rápidamente en el torrente sanguíneo, haciéndolo útil en momentos de productividad breves. Sin embargo, este estímulo inminente puede acompañarse de una caída brusca de energía. Por otra parte, el café puede también generar nerviosismo, ansiedad o un incremento en la frecuencia cardíaca, sobre todo si se ingiere en grandes cantidades y de forma habitual. Además, en ocasiones puede irritar la mucosa estomacal y aumentar la producción de ácido.

Por otro lado, un estudio sobre el matcha reveló que se caracteriza por la presencia de L-teanina, un aminoácido que al ser combinado con la cafeína suaviza su impacto, ofreciendo energía de manera sostenida. Esta mezcla puede promover una alerta relajada, disminuir el estrés y evitar la fatiga posterior, ideal para mantener la concentración mental prolongada sin nerviosismo. Además, a diferencia del café, el matcha es normalmente más suave para el estómago y también puede aportar antioxidantes que favorecen la salud en general.

Puesto que ambos cumplen la función energética, la elección definitiva recaerá en los gustos personales y los efectos sobre el organismo.

https://esrt.press/actualidad/595654-cafe-o-matcha-cual-mejor

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Natoquinasa

Joe Rogan habló recientemente sobre un estudio en el que 1062 personas tomaron Natoquinasa durante un año. Los resultados de la ecografía mostraron que se redujo su placa arterial en un 36%. Esta enzima previene la formación de nuevas obstrucciones y ayuda a revertir las ya existentes.

Joe Rogan recently discussed a study where 1,062 people took nattokinase for a year.



Ultrasound results showed their arterial plaque actually shrank by 36%. This enzyme stops new blockages AND helps reverse the ones you already have.



Let's look at the data and dosing: (1/12) pic.twitter.com/pCyZI701TF — Patrick Sullivan Jr. (@realPatrickJr) March 21, 2026

La Natoquinasa también disuelve el 84% de los micro coágulos amiloides en 2 horas in vitro, una patología recientemente detectada en el 100% de las personas vacunadas contra la COVID-19 analizadas. Esta enzima natural descompone tanto el desencadenante (la proteína espiga) como el resultado patológico (los micro coágulos amiloides).

Nattokinase also DISSOLVES 84% of amyloid microclots within 2 hours in-vitro — a pathology recently found in 100% of COVID-19 vaccinated individuals tested.



This natural enzyme breaks down BOTH the trigger (spike protein) AND the pathological result (amyloid microclots). https://t.co/0qRlvE7JQ5 pic.twitter.com/Qk33HG7ddw — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) March 22, 2026

https://www.amazon.es/Natokinasa-c%C3%A1psulas-suministro-ingenier%C3%ADa-gen%C3%A9tica/dp/B0CZ7HJ297/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1853M5ZBSEWHZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8voD2_yBTLuYOQ8XYKJdZ3PJ8qtFDuiNnptVS8ikPPMbsdIThB9X6I7OIzidjHUjjPoeV5Z9UstEtmoMVoqL2tU7XfahlYBIlOOQedTPl33RlM_NaGo7UN3PMlWdM_mDKDxdLDdUMdiL0EzkJsU0osVal5LQSQetfvBUD_JM6YpYWqRQO77YLHHT02vlTpplLIzDjp2H2Yj5gDHS_bTB6S41dpUqQAJ6xS4QmZos5HSJTQYpMDv395RKnFG3ltHcukOjJlVHexC_cWWaI6kaPkcg_xUlLO6VgcsRJzVAoGo.ys7-edMmj8tRwShTdLZZWsQk8n7WPm8SRxLB_3QmAmU&dib_tag=se&keywords=nattoquinasa&qid=1774554966&sprefix=nattoquinasa%2Caps%2C351&sr=8-2-spons&aref=18m8CwFocM&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1

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¿Oso o Gato?

Encontramos un animal nuevo. Al menos, nuevo para mí. Nunca había visto un oso gato, así que ¿es un gato o una cerveza? Es bastante mono y parece muy dócil. ¿Alguien más ha visto uno de estos antes?

El vuelo 702 fue desviado de su ruta cerca del Polo Sur debido a «interferencias magnéticas». Lo que vio el piloto lo cambió todo: El Muro de Hielo no es natural. Es un camuflaje. Los escaneos térmicos confirman zonas tropicales de +25°C ocultas tras los glaciares. Miren la Cúpula Plateada: NO es una estación de investigación. Es una ciudad oculta. En 1947, el almirante Byrd nos advirtió sobre «La Tierra Más Allá del Polo». Lo tacharon de loco. Esta prueba en vídeo confirma que decía la verdad.

✈️ "WE WERE ORDERED TO TURN BACK. I KEPT FILMING."



This 4K footage was recovered from a corrupted hard drive.

Flight 702 was diverted off-course near the South Pole due to "magnetic interference."



What the pilot saw changes everything:



🚫 The Ice Wall isn't natural. It’s a… pic.twitter.com/uuztZz5GFm — Mr.Pool (@looP_rM311) March 23, 2026

Por primera vez, se ha detectado el virus Usutu en mosquitos recolectados en Dinamarca. Bill Gates: Su fábrica de mosquitos en Colombia libera 30 MILLONES de mosquitos genéticamente modificados cada semana en 11 países.

http://x.com/liz_churchill10/status/2036170399365431710

La Fundación Gates ha desarrollado implantes de microagujas que insertan marcas de puntos cuánticos permanentes y ARNm en el cuerpo. Una vez implantados, la IA puede leerlos en segundos para verificar el cumplimiento. Funcionarán como pasaportes biológicos de vacunación, necesarios para acceder a tiendas y viajar.

🚨COMING SOON: Gates Foundation has developed microneedle implants that install both PERMANENT quantum dot markings and mRNA into your body.



Once implanted, they can be read by AI within seconds to verify compliance.



They will function as biological vaccine passports, required… https://t.co/DzfWtc5goY pic.twitter.com/QUgfp6IKVT — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) March 23, 2026