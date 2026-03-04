Visitamos las obras del nuevo patio del C.P.R. San Miguel en Pozo de la Higuera

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, el concejal de Educación del Ayuntamiento, Juanba López, y la concejal de pedanías, Nerea Gallardo, han visitado las obras de ampliación, vallado de parcela y urbanización exterior en el entorno del colegio de Pozo de la Higuera.



El objetivo principal de las obras es la ejecución de la delimitación y cerramiento de las parcelas de propiedad municipal situadas junto al C.P.R. San Miguel, reforzando así la seguridad y el acondicionamiento del entorno. También, debido a las características del emplazamiento y a las instalaciones aéreas existentes, se ejecutarán obras de urbanización exterior para mejorar la evacuación de aguas pluviales y favorecer una mejor conectividad peatonal en la zona.



Con una inversión de 97.405,00€, “seguimos apostando por la mejor educación y unas instalaciones de calidad para el futuro de Pulpí”, ha remarcado el alcalde durante la visita.

Además del vallando el recinto, se está creando un espacio seguro y moderno que próximamente incluirá:



• Pistas deportivas y zonas recreativas.



• Mobiliario nuevo: bancos, papeleras y mesas de picnic.



