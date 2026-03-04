Inicio / Provincia / Visitamos las obras del nuevo patio del C.P.R. San Miguel en Pozo de la Higuera

Visitamos las obras del nuevo patio del C.P.R. San Miguel en Pozo de la Higuera

marzo 4, 2026 9:56 pm

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, el concejal de Educación del Ayuntamiento, Juanba López, y la concejal de pedanías, Nerea Gallardo, han visitado las obras de ampliación, vallado de parcela y urbanización exterior en el entorno del colegio de Pozo de la Higuera.

El objetivo principal de las obras es la ejecución de la delimitación y cerramiento de las parcelas de propiedad municipal situadas junto al C.P.R. San Miguel, reforzando así la seguridad y el acondicionamiento del entorno. También, debido a las características del emplazamiento y a las instalaciones aéreas existentes, se ejecutarán obras de urbanización exterior para mejorar la evacuación de aguas pluviales y favorecer una mejor conectividad peatonal en la zona.

Con una inversión de 97.405,00€, “seguimos apostando por la mejor educación y unas instalaciones de calidad para el futuro de Pulpí”, ha remarcado el alcalde durante la visita.

Además del vallando el recinto, se está creando un espacio seguro y moderno que próximamente incluirá:

•  Pistas deportivas y zonas recreativas.

•  Mobiliario nuevo: bancos, papeleras y mesas de picnic.

