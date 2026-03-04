Trabajadores del campo municipal Alborán Golf llevan 14 años de sueldos mínimos y sin antigüedad

Cedidos de una empresa pública a otras privadas, pero sólo algunos de ellos, inician un conflicto laboral de adecuación al convenio que les corresponde

Los trabajadores del campo de golf de El Toyo, Alborán Golf, propiedad del Ayuntamiento de Almería, arrastran 14 años de sueldo mínimo interprofesional y sin derecho a retribución por antigüedad, según las condiciones pactadas por la administración y la empresa privada a través de la que les paga las nóminas y sus cotizaciones a la Seguridad Social. Algunos de estos operarios prestan servicio en las instalaciones desde su apertura para los Juego del Mediterráneo de 2005, otros se han ido incorporando a lo largo de los años, pero ninguno ha cobrado jamás un trienio.

Ya no trabajan para la sociedad pública del Ayuntamiento de Almería dedicada a la gestión de este tipo de instalaciones, la Empresa Municipal Almería Turística, sino para una entidad tercera que cambia cada cierto tiempo y cuya única función ha sido en los últimos doce años pagar sus nóminas y obtener una comisión o beneficio por ello. Las órdenes y la organización son impuestas desde la sociedad pública bajo la dirección del concejal Joaquín Pérez de las Blanca, por delegación de la alcaldesa María del Mar Vázquez Agüero.

“Esta ni siquiera es una reclamación de derechos laborales de unos trabajadores, es un grito de siete personas pidiendo un mínimo de dignidad, paradójicamente, a una de las alcaldesas mejor pagadas de España”, afirman desde el equipo jurídico que representa a los demandantes formado por el despacho laboralista de Francisco Ruano, en una colaboración estratégica con el abogado Javier Salvador.

CESIÓN DE TRABAJADORES

Desde que hace doce años Alborán Golf fuese recuperado por el Ayuntamiento de Almería, tras el desistimiento de la concesionaria que llevó a cabo su construcción, los trabajadores del campo de golf con categoría de caddie master y por ello responsables de la atención al público y el funcionamiento del campo, vienen siendo subrogados empresa tras empresa, convenio tras convenio, sin que en todo este tiempo se haya producido no sólo una mínima mejora en su situación contractual, sino que, por el contrario, se ha conseguido un empeoramiento real y contrastable. De 2014 hasta 2020 pertenecieron a la Empresa Municipal Almería Turística y, tras seis años en la nómina de la sociedad pública municipal, siete de los diez trabajadores fueron traspasados a una sociedad privada, operación que contó con el concurso de cargos públicos pese a la manifiesta injusticia y tratándose de un acto administrativo totalmente arbitrario.

El conflicto laboral planteado por el colectivo Caddie Master de Alborán Golf- El Toyo, retribuidos con sueldo mínimo interprofesional, reúne los supuestos de cesión ilegal de trabajadores a lo largo de los años al pasar de la Empresa Municipal Almería Turística a Cooperación 2005 en 2020, de ésta a Central Purchasing Body en 2024,- que mayoritariamente instala parques infantiles-, y de ahí, ahora, a Salzillo, la nueva sociedad con la que el Ayuntamiento de Almería trata de continuar el periplo de cesiones.

“Nadie puede entender que un Ayuntamiento como el de Almería, con un campo de golf municipal como buque insignia de su oferta turística, y que en estos momentos construye una casa club con una inversión millonaria de fondos europeos, tenga al grueso de sus trabajadores sin antigüedad, sin el convenio colectivo que les corresponde, tapando cesiones ilegales y tomando decisiones perfectamente asimilables a la prevaricación. No hay marcha atrás. El colectivo se ha plantado y es hora de dar una solución justa, que equipare a todos los trabajadores más allá de situaciones personales. Puede haber acuerdo, pero no cesión”, afirma el equipo jurídico que representa a los trabajadores.