VOX denuncia que el Partido Popular deje a los vecinos de Santa María del Águila sin mercadillo durante más de dos meses

FRAN FERNÁNDEZ

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha criticado que, además de cerrar la plaza de abastos, el gobierno de Francisco Góngora ha comenzado unas obras en la Avenida País Vasco sin tener habilitado aún el futuro recinto Santa María del Águila cuenta cada vez con menos servicios. Así lo ha denunciado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha responsabilizado a un Partido Popular que ahora pretende dejar a los vecinos del núcleo sin mercadillo durante más de dos meses. Sánchez ha criticado que el equipo de gobierno del alcalde, Francisco Góngora, haya decido comenzar unas obras en la Avenida País Vasco, donde se situaban los puestos, sin antes habilitar el nuevo espacio en el que se pretende situar el mercado en el futuro.

“Actualmente, Santa María del Águila no cuenta ni con plaza de abastos, ni con mercado.”, ha lamentado la portavoz de VOX. Y es que, según Beatriz Sánchez, “son muchos los vecinos que esperan hasta el fin de semana para hacer sus compras, ya que les gusta hacerse con productos frescos y en su pueblo”. Algo que el Partido Popular les impide al eliminar servicios y al tener en obras tanto el reciento actual, como el futuro, del mercadillo. “Esto es tan solo la última muestra de la poca previsión que caracteriza al Partido Popular”, señalan desde VOX, donde han recordado que los vecinos de Santa María del Águila también han sufrido las siete subidas de tasas e impuestos que Francisco Góngora ha llevado a cabo en esta legislatura.

“Es urgente que se habilite uno de los espacios a la mayor brevedad posible”, ha exigido la portavoz de VOX, Beatriz Sánchez, la cual, además, ha pedido respeto para un núcleo que se merece que se reanude su mercadillo “a la mayor brevedad posible”.