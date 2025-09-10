PP y PSOE ejecutan al agricultor europeo: defienden el Pacto Verde y mantienen la competencia desleal de Marruecos

La pinza entre el PP y el PSOE han asestado a los agricultores el golpe definitivo: en la primera sesión Plenaria, que se celebra en Estrasburgo, los dos socios han rechazado las enmiendas que el Grupo Patriots, del que forma parte VOX, y que tenían como objetivo derogar el Pacto Verde Europeo y evitar que Marruecos siga siendo competencia desleal para el campo europeo.

La eurodiputada de VOX y portavoz en la Comisión de Agricultura, Mireia Borrás, denunciaba antes de la votación que la resolución sobre el futuro de la Política Agraria Común «llega tarde y mal». Y es que la Comisión Europea plantea un recorte superior del 20% del presupuesto, «sin contar el efecto de la inflación», añadía.

Además, denunciaba que la Comisión incluía la PAC en un fondo único, junto con otras políticas que nada tienen que ver. Es decir, la PAC «queda a expensas del gobierno de turno. «Imaginaos la PAC en manos de Pedro Sánchez», advertía la eurodiputada.

Como tercer punto a destacar, Borrás advertía de que la Comisión Europea mantiene «el falso ecologismo añadiendo más indicadores ambientales que no hacen más que dañar la rentabilidad y productividad de nuestras explotaciones y zonas rurales».

En definitiva, se trata del «acta de defunción de la Política Agraria Común», con el visto bueno de Von der Leyen, el PP y el PSOE. «Una vez más el agricultor y las zonas rurales vuelven a ser víctimas de políticos incompetentes y de una clase política rendida a modas ideológicas que dan la espalda a quienes producen nuestros alimentos», denuncia Borrás