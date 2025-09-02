VOX exige al Gobierno del PP que rechace el reparto de inmigrantes ilegales en Roquetas de Mar

El concejal, José Manuel Puente, ha explicado que “los hoteles no pueden ser centros de acogida”. Ya que “este tipo de acos suponen un golpe directo a la imagen y al atractivo turístico del municipio”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de su concejal José Manuel Puente, registró el pasado mes de julio una moción en la que reclamaba al Gobierno del Partido Popular que “rechazara de manera expresa el uso de hoteles y alojamientos turísticos como centros de acogida de inmigrantes ilegales». Asegurando que “se trata de una práctica que está afectando de forma directa en Aguadulce y la Urbanización”.

Por lo que desde VOX se va a llevar al próximo Pleno esta moción con el objetivo de rechazar el alojamiento de inmigrantes ilegales dentro del término municipal de Roquetas de Mar. Ya que “no podemos convertir hoteles de primera línea de en centros de internamiento”.

El motivo, tal y como explica Puente, es que “este tipo de actos supone un golpe directo a la imagen y al atractivo turístico del municipio, ya que esto tiene consecuencias irreversibles para vecinos, comerciantes y propietarios de viviendas”. Y es que “con políticas así se ataca a uno de los principales motores económicos de Roquetas de Mar como es el turismo”. Desde VOX recuerdan que este reparto ya se está llevando a cabo en Roquetas de Mar. Tanto es así que entre octubre de 2023 y la primavera de 2024 se alojaron, durante meses, centenares de inmigrantes ilegales en el hotel Portomagno, pero no es el único.“A este hotel hay que sumarle el Fenix Family y el hotel ELE Andarax, donde se alojaron de manera indefinida y permaneciendo