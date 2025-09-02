Almería refuerza su infraestructura digital turística con una inversión de 98.150 euros en El Toyo

El Ayuntamiento aprueba la contratación de servicios para mejorar la conectividad WiFi y las TIC en enclaves clave del Cabo de Gata, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística financiado por fondos europeos

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la contratación del suministro, instalación, configuración y soporte de una solución de conectividad WiFi y mejora de infraestructuras TIC en la zona de El Toyo, con un presupuesto base de licitación de 98.150 euros.

Esta actuación se enmarca en el ‘Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almería: Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo’, financiado al 100% por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration EU. El plan, dotado con tres millones de euros, forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022, y tiene como objetivo posicionar Almería como un destino inteligente, activo y sostenible.

El proyecto contempla la instalación de puntos de conexión WiFi en las proximidades de recursos turísticos estratégicos como el Campo de Golf, el Palacio de Congresos, el Palacio de Deportes y la Plaza del Mar. Además, se mejorarán las infraestructuras de telecomunicaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), lo que permitirá acoger eventos híbridos con mayor capacidad técnica.

La actuación se divide en dos lotes:

Lote 1 : Despliegue de red WiFi, que incluye puntos de acceso interiores y exteriores, switches, rack de almacenamiento, antenas de radio-enlace, cableado y fibra óptica.

: Despliegue de red WiFi, que incluye puntos de acceso interiores y exteriores, switches, rack de almacenamiento, antenas de radio-enlace, cableado y fibra óptica. Lote 2: Equipamiento tecnológico de salas del PEC, con mesas de sonido, micrófonos, altavoces, proyectores, pantallas eléctricas y televisores de gran formato.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “esta inversión contribuye a estructurar la oferta turística, desestacionalizar la demanda, fijar población al territorio y generar actividad de alto valor añadido a través del turismo activo”.

El contrato tendrá una duración de cuatro meses y responde a la necesidad de dotar al destino de herramientas digitales que mejoren la atención al visitante y refuercen la competitividad de Almería como destino turístico de referencia.

Viene a sumarse esta actuación a la inversión de casi 200.000 euros a lo largo de los dos últimos ejercicios en esta misma linea. Proyectos ya ejecutados como el suministro de una primera boya marina, el desarrollo de un gemelo digital para la práctica del buceo, el suministro e instalación de sensores de aparcamientos dedicados a plazas para personas con movilidad reducida, de cámaras para el control e información de aforos en las proximidades de Las Salinas de Cabo de Gata y en ejecución, este año, como la instalación de tótems cuenta-bicicletas, sensores de aparcamiento y de un nuevo sistema de control de accesos, en su caso también para el Palacio de Congresos