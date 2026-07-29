La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva trece funciones de danza, circo, música y teatro a siete municipios almerienses durante el mes de agosto

Mojácar, Vera, Tabernas, El Ejido, Vícar, Pulpí y Adra acogerán la programación impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos, ofrecerá durante el mes de agosto un total de trece funciones de danza, circo, música y teatro en siete municipios de la provincia de Almería. De esta forma, Mojácar, Vera, Tabernas, El Ejido, Vícar, Pulpí y Adra acogerán una programación variada dirigida a públicos de todas las edades.

La programación comenzará el 1 de agosto, a las 21:00 horas, en Mojácar con ‘Recuerdos olvidados’, de María Moguer y Raúl Durán Compañía de Danza. La pieza propone un recorrido por la memoria y las emociones a través del lenguaje contemporáneo de la danza, explorando los recuerdos que permanecen ocultos y las huellas que dejan en la identidad.

El 7 de agosto, a las 22:00 horas, Vera recibirá a Manolo Carambolas con ‘Yesterday’, un espectáculo de circo y clown que combina humor gestual, acrobacias y situaciones inesperadas para conectar con espectadores de todas las edades. El día 12, a las 19:00 horas, Ángeles de Trapo llevará a Tabernas ‘Mi gran caracol’, una propuesta de teatro de títeres que invita al público infantil a descubrir, desde la imaginación y el juego, valores como el respeto por la naturaleza y la diversidad.

La jornada del 13 de agosto reunirá tres propuestas. En Mojácar, a las 22:00 horas, La Banda de Otro presentará ‘RODEO’, un montaje de circo contemporáneo en el que la acrobacia, el equilibrio y el humor construyen una divertida reflexión sobre la superación y el trabajo en equipo. A la misma hora, 22:00 horas, Carlos Cortés Bustamante ofrecerá en El Ejido el concierto ‘Música universal: vínculos’, un recorrido por diferentes tradiciones musicales que ponen de relieve los lazos culturales que unen a distintas sociedades. Cerrará la jornada José Luis Jaén, que interpretará ‘De Amor y Raíces’ en Vícar a las 23:00 horas, una propuesta que transita por el flamenco y la canción de autor para reivindicar la memoria, la identidad y las raíces.

La programación continuará el 19 de agosto, a las 21:30 horas, en Pulpí con ‘Ungravity Circus’, un montaje de circo contemporáneo que fusiona técnicas acrobáticas, equilibrio y humor en un espectáculo visual dirigido a todos los públicos. Y el jueves 20, a las 22:00 horas, Mojácar volverá a acoger una cita de la Red con Gata Brass Band y su espectáculo ‘¡Que suene la calle!’, una animada propuesta musical inspirada en las brass bands de Nueva Orleans que convierte el espacio público en una auténtica fiesta participativa.

El 21 de agosto, a las 22:00 horas, La Canela Teatro de Títeres representará ‘Rojo’ en Vera, una obra para público familiar que aborda, mediante títeres y objetos, la importancia de aceptar las diferencias y convivir desde el respeto. Y también a las 22:00 horas, SWAMP ofrecerá en El Ejido el concierto ‘Acorde a tres’, una propuesta que combina diferentes estilos musicales con arreglos originales y una interpretación cercana al público.

La programación de la Red en la provincia de Almería concluirá el día 22 con tres representaciones. A las 22:00 horas, Petit Teatro presentará en Pulpí ‘Con Mucho clown’, una comedia gestual que reivindica el juego, la improvisación y la participación del público. A esa misma hora, La Decadensia pondrá en escena en Adra ‘HEREDERAS’, una creación de danza contemporánea que reflexiona sobre la transmisión entre generaciones y el legado de las mujeres. Y, a las 23:30 horas, Alas Circo Teatro representará en el mismo municipio ‘Cateura’, un espectáculo que combina circo y teatro para poner en valor la creatividad, la resiliencia y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades.

La Red Andaluza de Teatros Públicos mantiene así su compromiso con la difusión de las artes escénicas y la música en el territorio andaluz, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad y apoyando la exhibición de compañías y formaciones profesionales.

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