El embajador de Colombia, Eduardo Ávila, visita el Ayuntamiento de Almería

La colombiana es la segunda comunidad extranjera más numerosa de la capital almeriense tras la marroquí

El embajador de la República de Colombia ante el Reino de España, Eduardo Ávila Navarrete, ha visitado oficialmente esta mañana el Ayuntamiento de Almería y ha mantenido un encuentro de trabajo en el Salón Noble de la Plaza Vieja con la primera teniente de alcalde, Sacra Sánchez, y la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, en la primera visita institucional oficial que ha realizado el representante del Gobierno argentino a la ciudad.

El embajador, que ha estado acompañado por la consejera de Relaciones Exteriores de la Embajada, Ava Mariana Gómez, y por la presidenta de la asociación ‘Almería para Todos’, Yaddy González, seleccionada este 2026 por la Embajada de Colombia como una de los diez colombianos destacados en España por su trayectoria y ejemplo de vida,ha mantenido un encuentro de trabajo con las concejalas almerienses para continuar estrechando lazos entre ambas administraciones.

Sacra Sánchez ha destacado “la excelente y fluida relación existente con la colonia colombiana de nuestra ciudad”, canalizada fundamentalmente a través de la asociación ‘Almería para Todos’, “un puente cultural entre ambas naciones, ha dicho, y ha elogiado la labor de su presidenta, “un referente de integración no sólo para los ciudadanos colombianos, sino también para todos los latinoamericanos”. La edil ha agradecido la invitación personal del diplomático para asistir al XX Aniversario de la Fiesta de la Colombianidad, que se celebra mañana sábado, a las 20.00 horas, en el Parque de las Almadrabillas, un evento que reunirá a miles de ciudadanos bajo los valores de la convivencia y el intercambio cultural.

Almería mantiene una estrecha vinculación con la comunidad colombiana asentada en nuestra ciudad, la más numerosa después de la marroquí, con casi 3.100 colombianos empadronados y plenamente integrados en la capital.

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