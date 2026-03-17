El grupo de teatro del Hospital Universitario Torrecárdenas interpretará ‘Lo que ni se ve ni se dice’ a beneficio de AEMA en el Apolo

Con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y el patrocinio de Electricidad Moya, la cita será el próximo lunes, 23 de marzo, a las 20.30 horas

Qué mejor manera que empezar una semana con una obra de teatro hecha por almerienses y para almerienses y con un componente solidario de ayuda a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA). Eso es lo que propone ‘Lo que ni se ve ni se dice’, escrita y dirigida por Salomé Alonso, que se representará en el Teatro Apolo el próximo lunes, 23 de marzo, a las 20.30 horas y que será llevada a escena por el grupo de teatro del Hospital Universitario Torrecárdenas con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería y el patrocinio de Electricidad Moya.

Así lo han detallado esta mañana sus protagonista en la presentación del evento realizada, precisamente, en las tablas del Apolo, con la presencia del concejal delegado del Área, Diego Cruz, el director gerente del HU Torrecárdenas, Manuel Vida, la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, el representante de Electricidad Moya, Antonio Moya, y la directora y autora de la obra, Salomé Alonso.

Las entradas tienen un precio de tan solo diez euros y se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/ También lo estarán en la taquilla desde una hora antes del inicio de la representación.

El propio Diego Cruz ha resumido a la perfección la conjunción que hacen de esta propuesta una tan cita especial. “Para nosotros, para el Área de Cultura, no hay mayor orgullo de que nuestros espacios escénicos municipales, Auditorio o Apolo en este caso, se llenen de cultura hecha por y para los almerienses. Por un grupo de profesionales de la salud que no solo nos cuidan, sino que además nos hacen vivir el teatro; a beneficio de una asociación almeriense como AEMA, que cumple 30 años mejorando la calidad de vida de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y la de sus familias; con el apoyo de una empresa de la tierra como Electricidad Moya; y con una obra que también tiene sello creativo almeriense con Salomé Alonso”.

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha destacado que “esta actividad se enmarca dentro de nuestro Plan de Humanización. En el Hospital creemos firmemente que la salud también se cuida a través del arte, como es este caso. Pero no es solo una obra de teatro; es el resultado del esfuerzo de 16 profesionales de nuestro hospital y del Distrito Sanitario Almería. Son trabajadores de diversas categorías que, tras sus jornadas de trabajo, han dedicado su tiempo personal durante todo un año a ensayar en la Sala de Juntas de Pediatría del hospital para que la función del lunes sea un éxito, colaborando además por una buena causa”.

Emocionada, la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, ha agradecido a todas las partes el hacer posible esta iniciativa y ha recordado la importancia que tiene la investigación, “porque cuando a mí me lo diagnosticaron solo había un tratamiento posible y gracias a los avances de la medicina hoy ya son muchos más y desde AEMA enseñamos a los diagnosticados ‘a actuar’ de alguna manera, a hacer que la enfermedad no se note en nuestro día a día”.

Desde Electricidad Moya, que este 2026 celebran su 40º aniversario, Antonio Moya ha reafirmado “nuestra permanente disponibilidad para hacer un hospital más grande y le decimos siempre que sí a todo lo que necesitan, como en este caso apoyando una iniciativa tan especial”.

Por último, Salomé Alonso ha ofrecido detalles de una obra “que iba a ser una astracanada divertida pero que al final se ha convertido en un drama a partir de tres realidades que es fácil identificar en nuestros días, aunque habrá unas ‘vecinas cotillas’ y un cuadro flamenco para cada familia para que sea más digerible. El celador Rafa Cortés ha grabado a la guitarra y el cante una letra para cada familia de la obra, con Nerea Yebra como bailaora. Al final es una obra hecha por sanitarios para ayudar a enfermos, es un concepto que también tiene una visión romántica”, concluye.