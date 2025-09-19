Yasmina Domínguez, presente en la nueva etapa de la Organización Colegial Veterinaria

La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería participa en la primera Junta Ejecutiva Permanente de la legislatura de la OCV

Yasmina Domínguez, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, asistió ayer en Madrid como consejera a la primera Junta Ejecutiva Permanente de la legislatura de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), un encuentro clave que marca el inicio de una nueva etapa para la profesión veterinaria en España liderada por Gonzalo Moreno del Val.

Durante la reunión, se adoptaron decisiones estratégicas, entre las que destaca la creación de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la normativa sobre el medicamento veterinario. Esta medida, aprobada en la última Asamblea General de Presidentes, busca equiparar el marco regulatorio español con otros países europeos, garantizando la venta al por menor de medicamentos veterinarios por profesionales, en beneficio del bienestar animal y la salud pública.

Para lograrlo, la OCV contará con el compromiso de todos los colegios provinciales y una estrategia que contempla la recolección de 500.000 firmas, tanto en papel como de forma digital, acompañada de una campaña de información y sensibilización dirigida a la sociedad.

Asimismo, se trataron proyectos de gran relevancia para la profesión, como la investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos en animales, un fenómeno que requiere la implicación activa de todos los profesionales veterinarios.

Estamos convencidos de que esta reunión supone el primer paso de un camino que afrontamos con entusiasmo y responsabilidad.