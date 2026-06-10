𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐜𝐚𝐫𝐢ñ𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐏𝐮𝐥𝐩í 

El Ayuntamiento de Pulpí acompañó ayer a un grupo de ocho mujeres pulpileñas que, bajo el lema “Las Chicas Vitamina”, protagonizaron un emotivo gesto de solidaridad con la entrega de decenas de cojines con forma de corazón, confeccionados a mano y cosidos con todo el cariño del mundo.

Estos cojines han sido donados al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y serán entregados directamente a las pacientes que acuden a las consultas ginecológicas del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, aportando comodidad, apoyo y un mensaje de esperanza a mujeres que atraviesan momentos especialmente difíciles.

En esta entrañable jornada, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pulpí, Juanba López, y la concejal de Mujer, Fina García, acompañaron a nuestras vecinas en este gran gesto altruista que contribuirá a mejorar el bienestar de pacientes de cáncer, demostrando una vez más que la solidaridad y la empatía son valores que definen a nuestro municipio.

Pequeños gestos que tienen un enorme impacto.

Corazones cosidos a mano que llegan directamente al corazón de quienes más lo necesitan.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las ocho mujeres pulpileñas, “Las chicas vitamina”, que han participado en esta iniciativa, así como al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por formar parte de este bonito proyecto lleno de humanidad, esperanza y cariño.

¡Gracias por hacer de Pulpí un pueblo solidario y comprometido con las personas!

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