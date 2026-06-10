Obras en autovía A-92 (T.M. de Gádor)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-92, entre los PPKK 382+700 y 381+500 (T.M. de Gádor), por este motivo, será necesario el cierre del carril derecho en sentido decreciente. Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h del 11 de junio hasta las 13:00 h. del 12 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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