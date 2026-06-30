La Guardia Civil libera a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros y detiene a tres personas

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Guardia Civil libera a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros 4
  • La colaboración ciudadana ha sido determinante para el esclarecimiento de los hechos
  • La inmediatez llevada a cabo por la Guardia Civil permitió liberar a la persona secuestrada y detener a los supuestos autores en poco más de 2 horas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en poco más de 2 horas, libera a una persona secuestra y detiene a tres personas por los delitos de secuestro y lesiones en San Juan de los Terreros.

Esta actuación se desarrolla el pasado día 08 de junio cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil tiene conocimiento de que sobre las 18.30 horas se ha llevado a cabo el secuestro de una persona en la localidad de San Juan de los Terreros. Con la mayor inmediatez, la Guardia Civil, organiza un dispositivo de búsqueda, a la par de que se van obteniendo las diferentes informaciones que determinan el esclarecimiento de los hechos.

El dispositivo de búsqueda coordinado por el personal de la Guardia Civil del Puesto de Pulpí, que cuenta con el apoyo de diferentes patrullas de la Guardia Civil de Cuevas de Almanzora y Vera, tiene como resultado la localización y detención de los supuestos autores y la liberación de la persona secuestrada en poco más de 2 horas.

Esclarecimiento de los hechos:

Tras la detención de los supuestos autores y la liberación de la persona secuestrada, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, lleva a cabo una investigación donde se conoce el móvil de los hechos, los detalles del secuestro y los indicios que corroboran la autoría de los detenidos, todos ellos con numerosos antecedentes, y uno de ellos disfrutando un permiso penitenciario.

Más historias

La Guardia Civil detiene en Vera a una persona por delitos de estafa 4

La Guardia Civil detiene en Vera a una persona por delitos de estafa, receptación y tenencia ilícita de armas

GabinetedePrensa junio 29, 2026 0
Policia Nacional en Roquetas de Mar OP. ALTAMIRA PARA ENVIAR

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres en Roquetas de Mar

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Guardia Civil ha llevado a cabo en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar

La Guardia Civil detiene a 9 personas, recupera 8 vehículos sustraídos y esclarece 22 delitos en Roquetas de Mar  

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Fátima Herrera en Avda Torrecárdenas

La avenida de Torrecárdenas, recién abierta e impracticable tras años de obras

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Correos-AXA

11 oficinas de Correos en la provincia de Almería forman parte de la red mediadora de seguros de AXA

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Guardia Civil libera a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros 4

La Guardia Civil libera a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros y detiene a tres personas

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
Evoto

CSIF exige sanciones ejemplares a los responsables de Administraciones que abusen de la temporalidad

GabinetedePrensa junio 30, 2026 0
MINUTO SILENCIO (6)

Almería se une al dolor por las miles de víctimas de los terremotos de Venezuela y guarda un minuto de silencio 

GabinetedePrensa junio 29, 2026 0