La Guardia Civil libera a una persona secuestrada en San Juan de los Terreros y detiene a tres personas

La colaboración ciudadana ha sido determinante para el esclarecimiento de los hechos

La inmediatez llevada a cabo por la Guardia Civil permitió liberar a la persona secuestrada y detener a los supuestos autores en poco más de 2 horas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en poco más de 2 horas, libera a una persona secuestra y detiene a tres personas por los delitos de secuestro y lesiones en San Juan de los Terreros.

Esta actuación se desarrolla el pasado día 08 de junio cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil tiene conocimiento de que sobre las 18.30 horas se ha llevado a cabo el secuestro de una persona en la localidad de San Juan de los Terreros. Con la mayor inmediatez, la Guardia Civil, organiza un dispositivo de búsqueda, a la par de que se van obteniendo las diferentes informaciones que determinan el esclarecimiento de los hechos.

El dispositivo de búsqueda coordinado por el personal de la Guardia Civil del Puesto de Pulpí, que cuenta con el apoyo de diferentes patrullas de la Guardia Civil de Cuevas de Almanzora y Vera, tiene como resultado la localización y detención de los supuestos autores y la liberación de la persona secuestrada en poco más de 2 horas.

Esclarecimiento de los hechos:

Tras la detención de los supuestos autores y la liberación de la persona secuestrada, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, lleva a cabo una investigación donde se conoce el móvil de los hechos, los detalles del secuestro y los indicios que corroboran la autoría de los detenidos, todos ellos con numerosos antecedentes, y uno de ellos disfrutando un permiso penitenciario.

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