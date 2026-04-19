17M El PSOE muestra su apoyo a las trabajadoras del manipulado y exige un convenio “con salarios y condiciones dignas”

Fátima Herrera lamenta que no todos los partidos se hayan puesto del lado de estas mujeres y recuerda que el PP de Moreno Bonilla votó en contra de mejorar sus derechos laborales

La portavoz del PSOE de Almería y candidata al Parlamento andaluz, Fátima Herrera, ha participado junto a otros representantes socialistas en la manifestación convocada por UGT y CCOO ante el bloqueo del convenio del manipulado hortofrutícola, donde ha trasladado el apoyo del Partido Socialista a las trabajadoras y trabajadores del sector.

Herrera ha asegurado que “las socialistas y los socialistas queremos mostrar todo nuestro apoyo al sector del manipulado de productos hortofrutícolas, a las 25.000 personas que trabajan en él en Almería, en su mayoría mujeres”, y ha defendido la necesidad de que el nuevo convenio recoja “las condiciones laborales y los salarios dignos que están reclamando”.

La dirigente socialista ha lamentado que “no todos los partidos se hayan puesto del lado de estas trabajadoras”, y ha recordado que tanto el Partido Popular como Vox rechazaron hace apenas unas semanas en el Parlamento andaluz una iniciativa del PSOE destinada a mejorar sus condiciones laborales.

Se trataba, según ha explicado, de una proposición no de ley impulsada junto a UGT y Comisiones Obreras, que situaba en el centro a un colectivo “demasiado tiempo invisibilizado e infravalorado”, caracterizado por la precariedad, con categorías profesionales mal reconocidas y salarios insuficientes.

Frente a ello, ha criticado la actitud del todavía presidente de la Junta de Andalucía, al considerar que “da la espalda” a problemas como la precariedad, la brecha salarial o los riesgos laborales que afectan a estas trabajadoras, pese a contar con competencias en materia de empleo, igualdad y prevención de riesgos laborales.

“Moreno Bonilla debería estar apoyando a estas trabajadoras y exigiendo a la patronal que negocie un buen convenio”, ha señalado, al tiempo que ha cuestionado su falta de implicación en la defensa de un sector clave para la economía almeriense. Al hilo de esto, ha lamentado que “le importe tan poco el trabajo de las manos que hacen posible que los productos de Almería lleguen en condiciones impecables al resto de España y Europa”.

Finalmente, Herrera ha vinculado esta situación con las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, al asegurar que “esto también forma parte de todas las cuestiones que vamos a decidir ese día y que tienen que ver con el modelo que queremos para Andalucía, si es la Andalucía de Moreno Bonilla que desprecia los derechos y la igualdad o es la Andalucía de María Jesús Montero que representa los avances y el progreso para los trabajadores y trabajadoras”.