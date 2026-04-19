Los jóvenes destinan más de una tercera parte de su salario neto al alquiler de una habitación en España

Sin capacidad de ahorro ni compra

La consecuencia estructural de esta realidad va mucho más allá de la incomodidad de compartir piso.

Con más del 40% del salario neto absorbido por el alquiler de una habitación (y sin contar resto de gastos), los jóvenes españoles se encuentran en una situación de ahorro prácticamente nulo. Eso los aleja de manera sistemática de la posibilidad de acceder al mercado de compraventa, que exige disponer de un ahorro previo equivalente al 20% – 30% del valor del inmueble para la entrada y los gastos asociados.El resultado es una trampa generacional: los jóvenes no pueden ahorrar porque destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, y no pueden salir del alquiler porque no acumulan el capital necesario para comprar. Este círculo genera una dependencia prolongada —y en muchos casos indefinida— del mercado arrendatario, precisamente en el momento vital en que debería estar construyéndose una base económica sólida.«Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler. Mientras eso no cambie, el mercado de compraventa seguirá siendo inaccesible para una franja muy amplia de la población joven, con consecuencias que van mucho más allá de lo residencial: afectan a las decisiones de pareja, a la natalidad, a la capacidad de consumo y al conjunto de la economía», sostiene el director de Estudios.Donde el esfuerzo es menorEn el extremo opuesto del ranking se sitúan capitales como Badajoz (18,03%), Cáceres (18,79%), Burgos (21,00%), Palencia (21,05%), Córdoba (21,27%) y Zamora (21,36%), donde el alquiler de una habitación representa menos del 22% del salario neto de referencia. Son los únicos mercados donde el esfuerzo habitacional se acerca a umbrales que los expertos en finanzas personales consideran sostenibles.Con todo, el propio Font advierte de que «incluso en las capitales con menor presión de precios, estamos hablando de que un joven destina entre uno y dos de cada diez euros a la habitación, sin contar suministros. Que sea comparativamente mejor no significa que sea bueno, y en muchos de estos mercados la moderación de precios va ligada a mercados de trabajo con menos oportunidades, lo que plantea a los jóvenes un dilema de difícil solución: pagar menos o ganar más».La fotografía completa, capital por capitalMás allá de los extremos, el análisis de pisos.com traza una radiografía detallada del esfuerzo habitacional en cada capital de provincia. Ciudades como Bilbao (39,46%), Málaga (38,90%), Girona (37,84%), Vitoria – Gasteiz (36,12%) o Santander (35,52%) se sitúan en franjas de esfuerzo muy elevado. Incluso capitales de tamaño intermedio como Las Palmas de Gran Canaria (34,50%), Pamplona (33,4%) o Alicante (32,7%) superan con holgura el umbral del tercio del salario neto destinado exclusivamente al techo.La distribución no deja margen para el optimismo: la gran mayoría de las capitales de provincia españolas supera el 25% de esfuerzo neto, y una parte muy significativa se sitúa por encima del 30%. En un contexto en el que el salario de referencia ya es neto —y ya de por sí es modesto—, estas cifras ilustran hasta qué punto el acceso a la vivienda, incluso en su modalidad más básica, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de los jóvenes en España.«Estos datos nos dicen que el problema de la vivienda y el problema salarial de los jóvenes son en realidad el mismo problema. No se puede resolver uno sin abordar el otro. Mientras los salarios de los menores de 35 años no crezcan de forma sostenida y el parque de alquiler asequible no aumente de manera significativa, seguiremos viendo a jóvenes que a los treinta años aún no han podido independizarse o que lo hacen a costa de no poder ahorrar un solo euro al mes», concluye Font.