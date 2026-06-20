La Junta mejora la seguridad vial y la integración paisajística del enlace entre las carreteras A-370 y A-1203 en Mojácar

Fomento invierte más de 48.000 euros en una actuación destinada a estabilizar los taludes afectados por la erosión y embellecer uno de los principales accesos al municipio

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está ejecutando las obras de restauración paisajística y mejora de la seguridad vial del enlace entre la carretera A-370 y la A-1203, en el término municipal de Mojácar, una actuación que ha visitado la delegada territorial, Dolores Martínez Utrera, junto al alcalde de la localidad, Francisco García.

Los trabajos se desarrollan en el enlace situado en el punto kilométrico 7+850 de la A-370 y el punto kilométrico 0+000 de la A-1203, donde se construyó una glorieta hipodrómica para canalizar los giros a la izquierda, mientras el tronco principal de la A-370 discurre a un nivel superior.

La actuación responde a la necesidad de corregir los daños ocasionados por los episodios de lluvias torrenciales y los procesos de erosión, que habían provocado la aparición de torrenteras y arrastres de materiales en los taludes, comprometiendo la estabilidad del terraplén y generando, además, acumulaciones de barro y lodo sobre la calzada durante los episodios de lluvia. Asimismo, las isletas del enlace presentaban un importante impacto visual al encontrarse sin acondicionar.

Para dar solución a esta situación, la Junta de Andalucía está ejecutando unas obras por un importe de 48.121,29 euros, bajo la dirección del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La delegada de Fomento ha detallado que las obras “contemplan el reperfilado de los taludes y su estabilización mediante revestimientos de piedra, hormigón y la ejecución de un pie de escollera, reforzando así la seguridad estructural de la infraestructura viaria”. “Paralelamente, se está llevando a cabo la restauración paisajística del enlace mediante la nivelación de las isletas, la instalación de malla antihierbas, la extensión de gravas de distintos colores con diseños decorativos y la creación de espacios destinados a futuras plantaciones, favoreciendo una mejor integración de la infraestructura en su entorno”.

La intervención se completa con diversas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad vial, entre ellas la reordenación de isletas y conexiones entre viales mediante nuevos bordillos, la iluminación interior de los marcos y la renovación de la señalización, contribuyendo a mejorar tanto la funcionalidad como la imagen de este importante acceso a Mojácar.

Durante la visita, la delegada territorial ha destacado que «esta actuación refleja el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de la red autonómica de carreteras, mejorando la seguridad de los usuarios y actuando de forma respetuosa con el entorno para ofrecer unas infraestructuras modernas, funcionales y plenamente integradas en el paisaje».

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