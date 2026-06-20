Almería estrena la primera edición de las Jornadas Andaluzas de Folclore y Patrimonio Cultural Inmaterial

Especialistas y aficionados participan hasta el domingo en una iniciativa impulsada por la Federación FEDAFOLK y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería

Almería está recibiendo este fin de semana con gran éxito de participación el estreno de las primeras Jornadas Andaluzas de Folclore y Patrimonio Cultural Inmaterial, una iniciativa organizada por la Federación de Asociaciones y Grupos Folclóricos de Andalucía (FEDAFOLK), cuya directiva cuenta con la vicepresidencia de José Francisco González, del Grupo Municipal de Folclore ‘Virgen del Mar’ de Almería.

Tras agradecer la colaboración municipal, el representante almeriense ha asegurado que “la cita ha superado las expectativas de participación y asistencia, y busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno al patrimonio cultural inmaterial de Andalucía. Y para nosotros es un placer que se hayan estrenado en Almería”.

Del viernes 19 al sábado 21 de junio, la ciudad está siendo así punto de encuentro para investigadores, docentes, artistas y colectivos folclóricos comprometidos con la conservación y difusión de las tradiciones culturales andaluzas, con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Las jornadas comenzaron el viernes con una animada ronda nocturna por el centro de la ciudad, que llenó de música, baile y tradición espacios significativos como el Mirador de la Rambla, la Plaza del Educador y la Puerta de Purchena. Una forma de salir a la calle para acercar el folclore andaluz, generando un ambiente de convivencia.

El grueso de la programación se ha desarrollado este sábado, tanto en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ como en el Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’.

El espacio municipal ha recibido la inauguración oficial, la conferencia inaugural que ha estado dedicada al Patrimonio Cultural Inmaterial Andaluz ofrecida por Luisa Algar Pérez-Castilla, poniendo de manifiesto la importancia de proteger y transmitir este legado vivo, y también la presentación del libro ‘Bailes y danzas tradicionales de Andalucía’, de Juan Navarro, que permite profundizar en el conocimiento y la riqueza de las manifestaciones coreográficas tradicionales de la comunidad autónoma.

El programa ha continuado con talleres especializados de música y rondalla, canto tradicional y danza tradicional en el Conservatorio Profesional de Música. Las sesiones, impartidas por reconocidos especialistas como Diego Garralón Ruiz, Germán Nieto y Juan Navarro, combinan teoría y práctica, favoreciendo el aprendizaje y la interacción entre distintas generaciones.

El último encuentro de despedida será mañana domingo al mediodía en el Museo de la Guitarra.

Desde FEDAFOLK han mostrado su satisfacción por la acogida de esta primera edición, destacando que el encuentro está cumpliendo plenamente su objetivo de fomentar la investigación, la participación ciudadana y la transmisión de conocimientos vinculados al patrimonio cultural inmaterial. “El éxito alcanzado en esta primera convocatoria abre la puerta a futuras ediciones, con la voluntad de seguir fortaleciendo la red de trabajo en torno al folclore andaluz y contribuir a la salvaguarda de un patrimonio que forma parte esencial de la identidad cultural de Andalucía”, concluyen desde la Federación.

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