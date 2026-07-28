

Mañana arranca el 35 Festival Tendencias de Salobreña con la charla-coloquio del periodista musical Juan Jesús García y la presentación de su libro “Zapatos de piel de caimán”

Será a las 22h al aire libre y gratuito en el Paseo de la Iglesia de Salobreña, en el corazón de la Costa Tropical

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El FESTIVAL TENDENCIAS de SALOBREÑA celebra este año una edición muy especial y esperada, la 35. El 29, 30 y 31 de julio, la Costa Tropical de Granada se vestirá de gala para recibir dos importantes actuaciones con exclusividad andaluza, NIÑO DE ELCHE con su “Cante a lo gitano” y el concierto del músico y compositor belga WIM MERTENS que el viernes dará su único concierto en Andalucía.

El arranque del festival será mañana miércoles 29 de julio a las 22h en el Paseo de la Iglesia de Salobreña con la charla-coloquio de la presentación de un libro musical muy especial para Granada, “Zapatos de piel de caimán”. Una biblia de la historia de la música granadina desde 1957 y hasta el año 2000 donde el autor, el periodista musical Juan Jesús García (JJG) desgrana lo esencial de sus más de 600 páginas junto al periodista y crítico musical Eduardo Tébar.

Madrileño por casualidad, JJG se hizo persona en La Mancha antes de que un disco de ‘Hair’ le cambiara por completo la vida; su colección de versiones de esta ópera–rock supera el centenar de ejemplares buscados por todo el mundo. Pasó por algún medio universitario madrileño y una radio pirata, antes de que, ya en Granada, le licenciaran en filosofía y trabajara en medios más convencionales como la Cope y el Diario de Granada.

Corrían los años 80 cuando el periódico Ideal le abrió sus puertas, y ahí sigue cuarenta años después. Los seguidores de 091 saben que ha firmado sus dos biografías, (así como otras alimenticias que es mejor ocultar), y las tres ediciones del ‘Libro del Pop en Granada’, germen lejano de este trabajo. Uno de los momentos más felices de su vida fue cuando el elenco de ‘Hair’, en el Broadway madrileño, le invitó a cantar ‘Let the Sunshine In’ en el escenario con ellos. De día ejerció de psicólogo sanitario cuatro décadas. “Zapatos de piel de caimán” es un libro de gran formato que recoge la evolución de la música popular en Granada, desde 1957 al 2000. Pop, Rock, Jazz, Folk, canción de autor se dan cita en sus 600 páginas, rindiendo un homenaje a las cerca de 10.000 personas que han puesto a lo largo del tiempo la banda sonora de Granada, antes de que fuera sustituida por el traqueteo de las ruedas de las maletas.

*el 31 de julio el Ayuntamiento de Salobreña activará el servicio gratuito del minibús lanzadera, desde las 20.30h y hasta las 22.30h con salida desde la Plaza Goya directo al Paseo de las Flores, recinto de conciertos.INFORMACIÓN y VENTA DE ENTRADAS:

www.tendenciasfestival.com*El FESTIVAL TENDENCIAS es un recorrido por la divulgación musical, las artes, el cine y la música organizado por el Ayuntamiento de Salobreña y la Diputación de Granada.