La Guardia Civil esclarece nueve delitos contra el patrimonio en Roquetas de Mar el juzgado decreta el ingreso en prisión del supuesto autor

La investigación finaliza con la localización y detención de los dos autores, uno de ellos se encontraba en prisión por otros hechos

La autoridad judicial decreta el ingreso en prisión del otro de los autores

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de la operación “MOUKAN”, ha esclarecido 9 delitos cometidos con el patrimonio, en este caso, delitos de robos con fuerza en interior de vehículos y delitos de daños en vehículos y localizado a sus autores.

Esta operación se enmarca dentro de la lucha, prevención y esclarecimiento de aquellos delitos cometidos contra el patrimonio que la Guardia Civil lleva a cabo en la provincia de Almería.

Esta operación se inicia a primeros de año, cuando la Guardia Civil es conocedora de la sucesión de varios delitos cometidos contra el patrimonio en la zona de La Molina de Roquetas de Mar (Almería).

El personal de la Guardia Civil que se hace cargo de la investigación, tras un análisis exhaustivo de los indicios obtenidos, realiza una minuciosa reconstrucción que permite determinar el modus operandi utilizado por los autores. Este consiste en que todos los hechos se cometen de madrugada, donde uno de los autores hace labores de vigilancia, mientras que el otro comete los robos mediante la fractura del cristal de una de las ventanillas del vehículo para así acceder a la apertura de una de las puertas, accede a su interior e introduce en una bolsa los objetos de valor y huyen del lugar.

Recopilados los indicios necesarios, la Guardia Civil logra identificar a los autores, averiguando que uno de ellos, tras cometer estos hechos, ingresa en prisión por otros hechos similares y el otro es localizado y detenido el pasado día 14 de julio.

Como resultado de la operación denominada “MOUKAN”, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería esclarece nueve delitos contra el patrimonio (6 de robo con fuerza en interior de vehículo y 3 de daños en vehículo) e identifica, localiza y detiene a sus autores.

La Guardia Civil, recomienda no dejar de manera visible objetos de valor en el interior de los vehículos, así mismo, también se recomienda no dejar es su interior documentación donde se aprecie en la dirección del domicilio del propietario y llaves del mismo.

Los detenidos son puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Roquetas de Mar (Almería), que decreta el ingreso en prisión de uno de los detenidos ya que el otro ya se encuentra en prisión.

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