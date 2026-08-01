El ‘Frutibús’ de la Junta ha visitado 149 municipios de Andalucía durante el curso 2025-2026

En total, más de 26.000 andaluces han participado en los juegos de este aula itinerante que fomenta hábitos alimenticios saludables

El ‘Frutibús’ de la Junta de Andalucía ha recorrido durante este curso 149 localidades de las ocho provincias andaluzas, donde un total de 26.122 personas han podido participado en sus juegos dirigidos a informar sobre alimentación y producción agraria andaluza y fomentar hábitos alimenticios saludables. Esta aula formativa itinerante es una de las actividades que se desarrollan de forma paralela al Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche, una iniciativa en la que colaboran las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

A lo largo del curso 2025-2026, el ‘Frutibús’ ha visitado 178 centros escolares de las ocho provincias andaluzas, donde se han realizado un total de 793 talleres con la participación de más de 26.100 personas. Este grupo de andaluces contempla tanto alumnos de cursos entre 1º y 6º de Primaria (más de 18.400 niños y niñas); como público general (casi 7.700 personas) que se han acercado hasta el autobús en las jornadas de puertas abiertas.

Por provincias, el autobús ha visitado en Almería un total de nueve localidades donde se han realizado 35 talleres con la asistencia de casi 1.300 personas; en Cádiz, los datos ascienden a 14 municipios, cerca de 100 talleres y más de 3.100 participantes; y en Córdoba se han recorrido 26 ciudades y pueblos y se han puesto en marcha 137 talleres con cerca de 4.000 vecinos implicados.

En el caso de Granada, el ‘Frutibús’ ha pasado por 19 localidades (97 talleres y casi 3.000 participantes); en Huelva, nueve municipios (40 talleres y más de 1.370 personas); y en Jaén, 17 ciudades y pueblos (75 talleres y 2.380 asistentes). Además, el recorrido por la provincia de Málaga ha contemplado paradas en 25 localidades (más de 160 talleres y alrededor de 5.540 personas); y en el territorio sevillano, el autobús se ha detenido en 30 municipios para realizar un total de 152 talleres con la participación de casi 5.450 vecinos.

A través de los juegos que incorpora, el ‘Frutibús’ permite a pequeños y mayores descubrir los beneficios de consumir frutas, verduras, hortalizas y productos lácteos. De esta forma, la Junta busca promover entre la población unos hábitos de consumo más saludables, haciendo especial hincapié en la inclusión de leche y productos hortofrutícolas andaluces en la dieta habitual de niños y adultos.

En el plano económico, el presupuesto destinado por el Gobierno regional al desarrollo de esta actividad ha rozado los 300.000 euros en el curso 2025-2026. Esta cantidad está cofinanciada por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).

Aprender jugando

Entre las actividades que incluye el ‘Frutibús’ se encuentra el ‘Frutimercado’, un juego donde los participantes pueden conocer información de utilidad relativa a los nutrientes de las frutas y hortalizas y las zonas donde se cultivan en Andalucía. De esta forma, el Gobierno regional busca animar a la población a cumplir con la recomendación de consumir cinco piezas de fruta y verdura cada día. Por otro lado, el aula itinerante incluye también en su interior el ‘Fruticalendario’, actividad centrada en la preparación de menús y de la lista de la compra apostando por la selección de alimentos de temporada.

El tercer juego del ‘Frutibús’ es ‘La cocina de los secretos’. En este espacio interactivo, los participantes tienen que buscar información escondida en los cajones, armarios y utensilios para conocer detalles de interés sobre el consumo de productos hortofrutícolas y lácteos. El frigorífico, por su parte, tiene una activiadd propia. Quienes se atreven a abrir el ‘Frigoráculo’ pueden conocer secretos ocultos de los alimentos a través de una pantalla camuflada que informa de sus características nutricionales más importantes y ofrece consejos sobre su consumo. El último de los juegos interiores del autobús, conocido como el ‘Plato que todo lo sabe’, ayuda a descubrir, de forma sencilla y visual, la cantidad de frutas y hortalizas que debe incluir cada comida.

A toda esta oferta lúdica se suman una sexta actividad que se desarrolla en el exterior del autobús cuando el clima lo permite. Se trata de la carrera ‘Esto es la leche’, un juego que fomenta al mismo tiempo la realización de ejercicio físico y el consumo de lácteos. El objetivo que persiguen los participantes es rellenar la mayor cantidad de envases de leche trabajando juntos a contrarreloj.

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