Almería acoge la gran cita mundial de la energíatermosolar: SolarPACES 2025

La 31a Conferencia Internacional reunirá del 23 al 26 de septiembre a los líderes globales en innovación y transición energética.

La investigadora del CIEMAT Aránzazu Fernández será la primera mujer en presidir la Conferencia SolarPACES, símbolo del liderazgo femenino en ciencia y energía.

El Palacio de Congresos y Exposiciones

Cabo de Gata – Ciudad de Almería será el escenario de SolarPACES 2025, el

mayor congreso internacional dedicado a la energía solar térmica de

concentración, también conocida como energía termosolar. Del 23 al 26 de

septiembre, la ciudad andaluza reunirá a cientos de expertos, investigadores,

representantes institucionales y empresas líderes de todo el mundo para debatir

y acelerar el futuro de una de las tecnologías renovables con mayor proyección

internacional.

Organizado por SolarPACES, programa de colaboración tecnológica de la

Agencia Internacional de la Energía, y con la Plataforma Solar de Almería PSA-

CIEMAT como institución anfitriona, este encuentro pondrá en valor el papel de

España como país líder en investigación y referente mundial en tecnología

termosolar.

“España ha sido pionera en el desarrollo de esta tecnología y SolarPACES 2025

es la ocasión perfecta para mostrar al mundo el liderazgo de nuestra ciencia e

industria”, afirma la investigadora del CIEMAT Aránzazu Fernández, primera

mujer en presidir el congreso en sus más de tres décadas de historia.

Más allá de su componente científico, SolarPACES 2025 será un punto de

encuentro estratégico para impulsar la innovación, favorecer la colaboración

internacional y abrir nuevas oportunidades de negocio para la industria española

y global. El congreso cuenta ya con más de 500 inscritos procedentes de todo el

mundo, reflejo del enorme interés internacional que despierta esta tecnología.

La energía termosolar, clave para España

La energía termosolar se posiciona como una tecnología clave para la transición

energética por su capacidad de: Producir electricidad renovable de forma continua y gestionable, gracias

a su almacenamiento térmico en sales fundidas.

 Contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico, gracias a la producción de

electricidad síncrona, aportando por ello servicios de red que otras

renovables no pueden ofrecer.

 Reducir la dependencia de combustibles fósiles y favorecer la autonomía

energética.

 Impulsar la descarbonización industrial al suministrar calor directamente

a procesos productivos.

España concentra más de un tercio de la capacidad termosolar mundial

instalada, con 49 plantas en operación que suman 2,3 GW. Andalucía, líder en

el sector, alberga instalaciones pioneras y un ecosistema científico-industrial

único que refuerza su protagonismo internacional.

Con este congreso, Almería no solo se convertirá en la capital mundial de la

energía termosolar, sino también en el escaparate del compromiso de España

con un modelo energético más sostenible, innovador y competitivo.

Información práctica



El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas) es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio

de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Secretaría General de

Investigación, focalizado en la investigación en torno a la energía y el medio

ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos.

Con más de siete décadas de historia, el CIEMAT tiene como misión contribuir

al desarrollo sostenible de España mediante la generación y aplicación del

conocimiento científico y tecnológico. Actualmente, la sede del CIEMAT se

encuentra en Madrid, y cuenta con cinco centros territoriales en el territorio

español, entre ellos la Plataforma Solar de Almería (PSA) en Almería, el mayor

centro de investigación en energía termosolar del mundo. Situada en Tabernas, concentra más de 40 años de experiencia en el desarrollo, ensayo y validación

de tecnologías solares de concentración.

Reconocida internacionalmente como infraestructura científica de referencia, la

PSA colabora con instituciones y empresas de todo el planeta para impulsar la

innovación, acelerar la implantación comercial y reforzar la competitividad de la

energía termosolar. Su papel como institución anfitriona de SolarPACES 2025

subraya el liderazgo español en ciencia, tecnología e industria vinculada a la

transición energética.