Miski Liu Suria

Razonar con sensatez y discernimiento es la clave para prosperar en medio del engaño.

https://www.naturalnews.com/2026-06-23-single-most-important-mental-skill-empower-you.html

Abundancia

Fin de la escasez

Pobreza artificial

Cambio operativo

Riqueza planetaria

Comunidad en armonía

Creamos nuestro destino

Guardian Daniel declara el fin de la escasez fabricada artificialmente, que ha caracterizado el sistema actual, y anuncia la transición hacia un modelo de abundancia planetaria. Menciona el desmontaje de agendas de restricción de recursos y el paso a un paradigma donde se vuelve accesible la abundancia en áreas como la energía, la alimentación, la salud y la tecnología.

El concepto de escasez manufacturada se refiere a la idea de que no es un límite natural inevitable gran parte de la escasez de recursos, bienes o servicios que experimenta la sociedad, sino que se mantiene de forma artificial por sistemas económicos, políticos o corporativos. En Star Trek, con sus replicadores, se ilustra cómo los avances hacen innecesarios muchos sistemas económicos actuales.

Se puede realizar la migración física desde una matrix de escasez a una economía próspera y floreciente a través de la integración gradual de tecnologías avanzadas desclasificadas. Estamos en transición hacia una era donde ya no son privilegios la prosperidad, la salud y los recursos, mientras se despliega la fluidez, estabilizando la conciencia colectiva de la familia humana sobre una base de seguridad absoluta.

La escasez puede existir en la naturaleza, pero mucha de la escasez que percibimos en la vida cotidiana está provocada o exagerada para generar ganancias, control social o poder. En lugar de maximizar la producción y la distribución eficaz, los sistemas incentivan la restricción artificial para mantener precios altos, la dependencia de los consumidores y jerarquías de poder.

La economía post-escasez es un concepto que describe una situación económica en la que se pueden producir en gran abundancia la mayoría de los bienes y servicios básicos con un mínimo esfuerzo humano, gracias al avance tecnológico. En este paradigma, los productos se vuelven tan accesibles que estarían disponibles de forma gratuita o a un costo muy bajo para la población, eliminando la necesidad de racionar los recursos por escasez.

Aunque no vivimos en una economía post-escasez plena, existen elementos parciales: software y contenido digital son casi gratuitos y abundantes una vez creados; la producción agrícola mundial podría alimentar a más de diez mil millones de personas. Sin embargo, se mantiene la escasez por problemas de distribución, políticas y modelos de negocio.

Economistas y pensadores como Thorstein Veblen argumentan que las empresas prefieren operar en condiciones de escasez porque genera márgenes de beneficio mayores que en un mercado de verdadera abundancia y competencia perfecta. En resumen, la economía post-escasez no es sólo una cuestión tecnológica, sino un cambio profundo en cómo organizamos la sociedad, el valor y el sentido de la vida humana, una vez liberada de las presiones materiales básicas.

Se argumenta que se han suprimido o ralentizado tecnologías de energía limpia, barata o ilimitada para proteger los intereses de la industria energética. La destrucción de excedentes alimentarios mantiene los precios elevados, a pesar de que la producción mundial podría alimentar a más gente. Regulaciones urbanísticas restrictivas, especulación financiera y acaparamiento de terrenos limitan la oferta de vivienda a pesar de la capacidad técnica para construir más.

AUTOGESTIÓN

Según Laura Aboli, nos han condicionado a delegar responsabilidades: nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, nuestras finanzas, nuestra alimentación, nuestros hijos, nuestra comunidad y, en definitiva, nuestro futuro. Nos enseñaron que alguien más sabía más, que los expertos se encargarían de todo, que las instituciones resolverían nuestros problemas y que nuestro papel era simplemente acatar las órdenes.

Mira a tu alrededor y pregúntate a dónde nos ha llevado ese camino. La pesadilla distópica que tantos tememos no se construyó de la noche a la mañana. Se construyó poco a poco, con pequeños actos de delegación. Responsabilidades cedidas una tras otra. Decisiones que permitieron que otros pensaran, decidieran y actuaran en nuestro nombre.

La tiranía no prospera porque exista un puñado de personas poderosas, sino que prospera cuando millones de personas capaces dejan de gobernarse a sí mismas. La respuesta es la autogestión, y comienza cuando dejamos de esperar a que nos rescaten políticos, salvadores o instituciones, y aceptamos que somos responsables de nuestra vida. Nuestra salud es nuestra responsabilidad. Nuestra mente es nuestra responsabilidad. Nuestras familias, nuestros valores, nuestra comunidad y nuestras decisiones son nuestra responsabilidad.

En el momento en que recuperamos esa responsabilidad, sucede algo extraordinario. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. Dejamos de reaccionar ante el mundo y comenzamos a moldearlo. Es fácil de controlar una población de gente dependiente, pero es imposible de esclavizar una población de individuos fuertes, independientes y autosuficientes.

Y aquí reside la paradoja: la individualidad es la respuesta, pero la unidad es la clave de la victoria. Ni conformidad, ni colectivismo, ni mentalidad de colmena. Individuos libres, que piensan por sí mismos, se gobiernan a sí mismos, asumen la responsabilidad de sus actos y trabajan juntos hacia una visión común.

PROSPERIDAD

Contabilidad ordenada.- Anna Von Reitz reivindica la responsabilidad por los activos físicos y condena la mala gestión de los bancos centrales, exigiendo la rendición de cuentas para acabar con la pobreza y la ignorancia.https://www.annavonreitz.com/

reivindica la responsabilidad por los activos físicos y condena la mala gestión de los bancos centrales, exigiendo la rendición de cuentas para acabar con la pobreza y la ignorancia.https://www.annavonreitz.com/ Cuando se vuelve abundante la energía, estalla la prosperidad, según Rob Cunningham . La energía abundante puede revitalizar las industrias, reducir los costos y transformar la economía, lo que conlleva una mayor prosperidad, inversión y oportunidades innovadoras para la comunidad.https://x.com/KuwlShow/status/2068672074252488767

. La energía abundante puede revitalizar las industrias, reducir los costos y transformar la economía, lo que conlleva una mayor prosperidad, inversión y oportunidades innovadoras para la comunidad.https://x.com/KuwlShow/status/2068672074252488767 A su juicio, el despertar público y la reforma del sistema monetario pertenecen a un patrón civilizatorio más amplio para llevar a la humanidad desde la confianza centralizada hacia sistemas de rendición de cuentas transparentes, verificables y a prueba de manipulaciones.https://x.com/KuwlShow/status/2068524878999826440

ORIENTE MEDIO

El fin del conflicto en Oriente Medio reduciría los riesgos de inflación .https://www.naturalnews.com/2026-06-22-russia-central-bank-end-conflict-reduce-inflation.html

reduciría los riesgos de .https://www.naturalnews.com/2026-06-22-russia-central-bank-end-conflict-reduce-inflation.html La negociación entre con Irán da resultado positivo, pero la tensión sigue siendo elevada.https://www.naturalnews.com/2026-06-23-peace-talks-iran-progress-tensions.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-24&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title

da resultado positivo, pero la tensión sigue siendo elevada.https://www.naturalnews.com/2026-06-23-peace-talks-iran-progress-tensions.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-24&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=News-Title El director de la OIEA dice que empezarán pronto las inspecciones nucleares en Irán .https://efe.com/mundo/2026-06-24/inspeciones-nucleares-iran/

nucleares en .https://efe.com/mundo/2026-06-24/inspeciones-nucleares-iran/ Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peaje en Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-06-24/trump-amenaza-terminar-negociaciones-si-iran-cobra-peajes-estrecho-ormuz/

amenaza con terminar las negociaciones si cobra peaje en .https://efe.com/mundo/2026-06-24/trump-amenaza-terminar-negociaciones-si-iran-cobra-peajes-estrecho-ormuz/ El Líbano e Israel negocian en Washington una tregua.https://efe.com/mundo/2026-06-24/israel-libano-negociaciones-zonas-piloto/

ECONOMÍA

Wall Street no levantó cabeza en la jornada del miércoles.https://www.eleconomista.es/flash/20260625/#flash_75140

Los bonos respaldados por oro son el único dinero real.https://www.naturalnews.com/2026-06-21-goldbacks-only-real-money-age-fake-junk-silver.html

son el único dinero real.https://www.naturalnews.com/2026-06-21-goldbacks-only-real-money-age-fake-junk-silver.html Goldman Sachs recorta su previsión del precio del oro a 4.900 dólares.https://www.naturalnews.com/2026-06-21-goldman-sachs-cuts-gold-price-forecast-to-4900.html

a 4.900 dólares.https://www.naturalnews.com/2026-06-21-goldman-sachs-cuts-gold-price-forecast-to-4900.html El petróleo Brent baja de 74 dólares por primera vez desde el comienzo de la guerra de Irán.https://es.euronews.com/business/2026/06/24/el-brent-baja-de-74-dolares-por-primera-vez-desde-el-inicio-de-la-guerra-de-iran

ESPAÑA

Trump arremete contra el gobierno español: «es un auténtico desastre».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-arremete-contra-espana-autentico-desastre-20260624225754.html

arremete contra el gobierno español: «es un auténtico desastre».https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-arremete-contra-espana-autentico-desastre-20260624225754.html La Audiencia Nacional frena la expulsión de una familia venezolana y ordena valorar las razones humanitarias.https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-audiencia-nacional-frena-expulsion-familia-venezolana-ordena-valorar-razones-humanitarias-20260624145213.html

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AMÉRICAS

Evo Morales alerta de una guerra civil en Bolivia desde Chapare : «No me voy a rendir».https://es.euronews.com/2026/06/24/evo-morales-atrincherado-en-la-selva-estan-forzando-una-guerra-civil

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también sintieron el terremoto registrado en .https://esrt.press/actualidad/612943-ciudades-norte-brasil-sienten-terremoto-venezuela El Gobierno argentino autoriza la fusión de las principales telefónicas .https://noticiaslatam.lat/20260622/el-gobierno-argentino-autoriza-la-fusion-de-las-principales-telefonicas-es-un-escenario-inedito-1174004420.html

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