Miski Liu Suria

Iluminar la oscuridad es un proceso turbulento con un final feliz.

Cambio turbulento

Camino iluminado

Se acerca algo inmenso

Orden a través del caos

Hemos cruzado el umbral

Mapa catastrofista obsoleto

Falso evento de extinción masiva

El caos no es enemigo, sino maestro

El desplome de estructuras produce caos

No es el fin del mundo, sino el fin del olvido

La humanidad avanza a un ritmo acelerado

El proceso de erradicar hasta la última gota de oscuridad es turbulento, y mucha gente se enfrenta a desafíos de salud, financieros, laborales, de relaciones o de otra índole, según Matthew, a través de su madre Suzanne Ward. La alta frecuencia que sustenta toda acción basada en la luz también impulsa a las almas a ver situaciones que necesitan cambiar, aunque sin ser conscientes de que dichos cambios les brindarán experiencias que eligieron en contratos prenatales.

Tras alcanzar el punto álgido del caos, será imparable la caída de los seres oscuros. Durante su descenso en zigzag, saldrá a la luz la verdad gradualmente, ganarán fuerza e influencia los movimientos populares, serán expuestos los dobles, cesarán las guerras, serán arrestados más malhechores, serán liberadas personas encarceladas injustamente, se establecerán alianzas mundiales para proyectos humanitarios, se recuperarán las fortunas mal habidas y los países recuperarán sus recursos naturales.

“Orden a través del caos” significa que puede surgir una nueva estructura a través del desorden, la incertidumbre o la crisis. En pocas palabras, el caos no sólo destruye, sino que además puede ser un proceso que permite reorganizar algo en un nivel más alto. La frase no significa que el caos sea bueno en sí mismo, sino que puede ser una fase de transición. Tampoco implica un orden fijo o definitivo, sino dinámico y cambiante.

Desde una perspectiva espiritual, “orden a través del caos” significa que el caos es una fase necesaria de transformación en la que el alma, la mente o la energía se reorganizan en un nivel más elevado de conciencia y armonía. El caos no es un enemigo, sino un maestro que rompe estructuras antiguas para permitir un renacimiento espiritual. De ese desorden interno surge un nuevo orden: mayor claridad, propósito, conexión con la esencia y alineación con procesos universales.

En la filosofía taoísta, el desorden forma parte del flujo natural de la vida porque es un puente hacia la armonía. El caos representa el movimiento de la energía del Tao que, aunque parece confuso, tiene patrones subyacentes. En la mitología griega, caos es el vacío primordial que existía antes de la creación del cosmos. El orden cósmico nace siempre del caos original.

CATASTROFISMO

Según rumores agoreros, habría maremotos masivos que inundarían todas las regiones costeras, cambiando la geografía del planeta, y se supone que eso ocurriría en cuatro o cinco años. Por eso, se está instando a todos los que viven en la costa a trasladarse tierra adentro, y la gente lo está haciendo, pero Matthew asegura que esa catástrofe no forma parte del futuro de la Tierra.

No podemos descartar que alguien haya difundido la descripción de cambios catastróficos en las masas terrestres y marinas, que tendrían repercusión mundial. Sin embargo, eso tiene todas las características de la necesidad desesperada del lado oscuro de generar miedo; necesitan la baja frecuencia de esa energía para su propia supervivencia.

Matthew ha hablado de eso en varias ocasiones y siempre ha asegurado que no se preocupen por los rumores de un falso evento de extinción masiva que está poniendo nerviosa a mucha gente. El consejo galáctico que trabaja con la Tierra sabía que podría ser catastrófico permanecer estancado en la densidad del tercer plano, si se perdía esta oportunidad de ascensión, y se proporcionaron detalles cartográficos sobre posibles efectos.

Por amor a Gaia y a sus habitantes, las civilizaciones enviaron una luz aún más intensa, otras civilizaciones poderosas se unieron a ellas y se encarnó un número creciente de voluntarios. La nueva abundancia de energía permitió a la Tierra emprender un camino de ascensión, y quedó obsoleto el mapa catastrofista. No presten atención a ninguna información que genere miedo. Siéntanse seguros y optimistas, y ámense a sí mismos, porque podemos con esto.

CAMINO ILUMINADO

Lo que se avecina es, sin duda, un camino iluminado. Un grupo de personas de reconocido prestigio, con integridad moral y espiritual y una dilatada trayectoria de liderazgo, servirán con sabiduría y conciencia a todos los pueblos. Éste es el gobierno de la era dorada, y en el futuro, la población será alegre, sana, productiva, innovadora y próspera.

Los títeres tenaces de la oscuridad no permitirán que se produzcan estos cambios sin resistencia, pero será inútil su esfuerzo porque estos cambios son necesarios e imparables. Las formas actuales no forman parte del nuevo sistema económico en el que todas las monedas nacionales se basan en metales preciosos. Este sistema se aplicará cuando se haya erradicado la oscuridad.

Durante esta etapa final de la batalla entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, es de dominio público la indignación creciente por la inflación, la escasez de productos básicos y el conflicto en Oriente Medio, pero permanece oculta la acción más significativa. Países y facciones influyentes se están alineando contra el lado oscuro para erradicar el control político y económico, junto con la victoria de los sombreros blancos.

REVELACIÓN

Se rumorea que pronto habrá una revelación oficial del gobierno sobre seres de otros mundos. Si escuchamos con atención, descubrimos que los sombreros oscuros están detrás de la revelación y que su objetivo es hacernos creer que se avecina una invasión alienígena, que ellos mismos han fingido, para que entremos en pánico y clamemos por un gobierno mundial que salve el planeta. Su objetivo ha sido siempre el dominio mundial, y su plan de contingencia ha sido fingir una invasión alienígena.

La idea original era utilizar a los grises pequeños, miembros de una civilización joven de Zeta Retículi que vino a la Tierra por motivos íntimos y quedaron atrapados en la densidad del planeta. Tras la casi destrucción de una civilización humanoide por la radiactividad hace miles de años, algunos habitantes se refugiaron bajo tierra y vivieron en cavernas. Para adaptarse a las limitaciones de ese entorno, se concentraron en el desarrollo mental y en la supresión de sentimientos, y quienes emergieron finalmente ya no se parecían a su civilización ancestral. Durante los milenios que vivieron bajo tierra, cambió drásticamente su forma y rasgos corporales, y evolucionaron conscientemente, pero carecían de emociones.

Para llenar ese vacío antinatural, algunos hicieron pactos con almas con las que estaban vinculados y que se encarnarían en la Tierra. Según el pacto, los de Zeta Reticuli extrajeron óvulos y muestras de tejido de esos individuos para implantarlos en su gente. La esperanza era que los híbridos tuvieran emociones humanas y que, en dos o tres generaciones, todos en su mundo las tuvieran. Sin embargo, los visitantes quedaron vinculados a la densidad de la Tierra y no se pudieron marchar. Eso ocurrió hace unos cincuenta años, y desde entonces han vivido en el extenso sistema de túneles secretos del lado oscuro.

Cuando los de Zeta Reticuli se negaron a participar en la falsa invasión alienígena, los miembros del lado oscuro recurrieron al plan B: una representación holográfica, y es posible que intenten hacerlo. No creemos que aún tengan la capacidad de lograrlo, pero están desesperados y podrían intentarlo. En tal caso, los miembros de las fuerzas especiales ET convertirían la supuesta invasión en un espectáculo real impresionante.

RELIGIONES

Los seres humanos conscientes se están dando cuenta de que las religiones, en formas distorsionadas durante siglos, fueron diseñadas para inculcar creencias en lugar de satisfacer la necesidad espiritual de sus seguidores. A medida que avance la población en conciencia y espiritualidad, la gente abandonará el ritual y conservará el aspecto espiritual de sus creencias.

A lo largo de los siglos, todas las religiones han sido secuestradas por títeres de la oscuridad. Borraron de los libros sagrados toda referencia a un Ser Supremo, a la interconexión de todas las almas, a las capacidades innatas y al poder de la luz, e insertaron pasajes inventados sobre infieles, la matanza de los no creyentes impíos, un Dios vengativo, la condena eterna, el dominio masculino y mitos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Esa narrativa produjo emociones y divisiones de tal intensidad que murieron en guerras millones de personas durante los últimos mil años, para defender o extender sus creencias religiosas, o quizás sólo las de sus gobernantes.

La mayoría de los musulmanes en Europa son personas pacíficas que no imponen su fe a los demás, pero el lado oscuro contrató a mercenarios para que se unieran a extremistas religiosos y sembraran el caos, con el fin de generar islamofobia. La intención era provocar tanto miedo, odio y discriminación entre la población que desembocara la tensión en una guerra religiosa.

OPINIONES

Kabamur sugiere que el prometido mundo nuevo puede implicar verdad y ascensión, aunque la decepción de los seguidores procede de expectativas desalineadas, pero destaca un futuro más favorable.¿Por qué se prometería un mundo nuevo si revelar la verdad conlleva un sufrimiento masivo? Eso no tiene sentido, a menos que lo que está por venir sea mucho mejor.

Why would Q promise a "new world" if revealing the truth leads to "mass suffering"?



This doesn't make sense.



Unless the new world is a place where the truth can be known.



A new Earth.



The plan was always ascension (biblical rapture).



The messenger was a Pleiadian… https://t.co/HsyeM4XTY5 pic.twitter.com/VRKDsXncQq — Kab (@Kabamur_Taygeta) June 19, 2026

Esta historia está llegando a su fin, según Benjamin Fulford. Se está librando una guerra secreta para apartar a los que impiden el arresto de los malos. La situación se ha agravado hasta el punto de que se enfrentan entre sí fuerzas especiales de distintos grupos. Los tribunales han comenzado su labor y continúa la acción directa porque es una lucha por la supervivencia de la humanidad. Comenzará una era dorada, una vez que hayamos puesto fin al dominio del lado oscuro.

La mayor señal del cambio no es lo que está sucediendo en el mundo, según KejRaj. Es el creciente número de almas que se niegan a abandonar el amor a pesar de ello. En una época en la que el miedo, la división y la incertidumbre parecen rodear a la humanidad, cada vez más gente elige la compasión en lugar del juicio, la unidad en lugar de la separación y la esperanza en lugar de la desesperación.

Esta decisión silenciosa pero poderosa está transformando la conciencia colectiva desde dentro. La nueva Tierra no nace sólo de acontecimientos externos, sino del coraje de almas despiertas que siguen encarnando el amor cuando sería más fácil sucumbir al miedo.

La humanidad está mucho más cerca de la trascendencia de lo que cree la mayoría. Lo que en la superficie parece caos es, desde una perspectiva superior, el desplome final de estructuras que ya no pueden sostener a una especie en despertar. No sólo se está desplomando el viejo mundo; está liberando su dominio sobre la conciencia humana.

La humanidad colectiva ya ha cruzado un umbral energético. La cuestión ya no es si se producirá la ascensión, sino con qué gracia cada individuo decide transitar por ella. El campo colectivo contiene ahora suficiente luz para que sea imposible un regreso completo al ciclo anterior. La humanidad avanza a un ritmo acelerado.

Muchas almas presentes no vinieron simplemente a presenciar esta transformación. Encarnaron para estabilizar la frecuencia de la compasión, la verdad y la unidad durante esta era crucial. Se dice que cada acto de bondad, perdón y amor incondicional crea caminos energéticos que facilitan el despertar de otros. De este modo, las almas despiertas no son meras participantes del cambio, sino puentes vivos entre mundos.

Se van desvaneciendo los velos, casi hasta volverse transparentes. A medida que se eleva la conciencia, se fortalece la intuición, se multiplica la sincronicidad y se experimenta una certeza interior de estar conectados a algo mucho más grande que el mundo físico. Lo que antes parecía extraordinario se volverá natural gradualmente, a medida que la humanidad recuerde su esencia multidimensional.

Gran parte de la humanidad presiente que se acerca algo inmenso porque recuerda que la humanidad nunca caminó sola. Se acerca un reencuentro sagrado a medida que se eleva la conciencia; un reencuentro no sólo con tu propia naturaleza divina, sino también con nuestros hermanos estelares, quienes han esperado el momento en que estuviera lista la humanidad para recordar su herencia cósmica. Por eso, no se percibe el fin del mundo, sino el fin del olvido y el surgimiento de una nueva octava de conciencia.

Enlace al vídeo en español:

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