Miski Liu Suria

El Cielo lleva años informándonos de lo que va a ocurrir para que nos preparemos con calma, no para que perdamos la paciencia. Los incrédulos y los impacientes serán los menos preparados cuando llegue la sorpresa, y los más afectados. El conocimiento es poder.

Era de Paz

Reinicio planetario

Descifrado de archivos

Programa espacial secreto

Regreso a un sistema legítimo

Futuro brillante y esperanzador

La paz mundial no es un sueño, según Ben Danklin. Es el resultado natural de sistemas basados en la verdad, y por primera vez en nuestra vida, entramos en un sistema construido sobre matemática divina: una forma de equilibrio que no se puede manipular, distorsionar ni falsificar por manos humanas.

Estamos entrando en una era donde no es un ideal la paz, sino algo inevitable. Un mundo donde no es rentable el conflicto, donde vuelve a tener valor la verdad, donde la soberanía sustituye a la manipulación y donde la humanidad sale de la sombra de interminables guerras de banqueros. Un mundo donde la gente recuerde quién es, donde comience a resurgir la fe y donde las naciones aprendan a asentarse sobre bases inquebrantables.

Se puede sentir por primera vez cómo gira en dirección diferente el engranaje de la historia. Da la sensación de que está despertando el planeta, no hacia el caos, sino hacia el orden, la claridad y la verdad. Se está gestando un despertar mundial que restaurará lo que sepultó la corrupción, y puedes sentir en tu interior que está entrando la humanidad en una nueva era.

NEGOCIO

El viejo mundo funcionaba con una fórmula que casi nadie cuestionaba mediante la creación de conflictos, la destrucción de fondos y el sacar provecho de las cenizas. Se convirtió la guerra con fines de lucro en un modelo de negocio, y la humanidad en el combustible. El pueblo pagó con sangre mientras la élite cobraba intereses.

Está empezando a desmoronarse esa era. No porque se hayan vuelto honestos los líderes de repente, sino porque están perdiendo su fuente de energía, el motor que impulsa el caos fabricado. Se está desmontando silenciosamente el sistema que se alimentaba del sufrimiento. La mayoría de la gente aún no se da cuenta de la verdadera profundidad de este cambio.

Las naciones están despertando a una verdad simple pero poderosa: Si eliminas el incentivo para la destrucción, eliminas la posibilidad de iniciarla. Si el dinero no se puede crear de la nada, no se puede financiar la guerra indefinidamente.

La rendición de cuentas sofoca el conflicto en su origen. Una moneda sólida se convierte en el fundamento de la paz. Cuando es honesto el dinero, los gobiernos deben actuar con honestidad. Cuando es real el valor, deben ser reales las decisiones. No se puede financiar una guerra imprimiendo dinero cuando cada billete debe estar respaldado por la verdad, no por la ilusión.

REGRESO

Estamos regresando a algo antiguo y soberano: un mundo donde el valor está ligado a la productividad, no al engaño financiero ni a la deuda fabricada. Se está creando un sistema que no puede ocultar las sombras de la guerra, porque el registro lo revela todo. Está perdiendo su escondite la economía sumergida tras los conflictos mundiales.

Los países están abandonando las alianzas basadas en el miedo y adoptando alianzas basadas en la responsabilidad. Se está gestando un nuevo mensaje: cuida tu región. Nosotros nos ocuparemos de los nuestros. Y por primera vez, se vuelve alcanzable la estabilidad mundial.

Está regresando la soberanía, y quienes ostentaban el poder están perdiendo el control en el que se apoyaron durante décadas. Está llegando a su fin la era del control mundial. No más golpes de estado fabricados. No más caos patrocinado por extranjeros. No más manos ocultas que dirigen naciones desde las sombras.

Ahora se vuelve a centrar la atención en reconstruir lo que destruyó la corrupción y en restaurar los cimientos que se erosionaron silenciosamente. Una nación no puede estabilizar el mundo hasta que primero se estabilice a sí misma. Una vez desmontadas las redes del caos y apartados los operadores que se beneficiaron del conflicto, comienza la verdadera misión: restaurar la estabilidad, la prosperidad y el espíritu humano.

La paz no comienza cuando callan las armas. La paz se construye ladrillo a ladrillo, ley a ley, verdad a verdad. La paz comienza cuando se desmontan desde dentro los sistemas que requieren conflicto. Se están sellando los conductos ocultos que alimentaban la desestabilización mundial, y están perdiendo su oxígeno los viejos mecanismos de la guerra interminable.

Ésta es la parte de la historia que nunca verá la mayoría de la gente, pero que sin duda la sentirá. Comienza a surgir un nuevo mundo donde las naciones protegen sus propias fronteras en lugar de vigilar el planeta, donde se respeta la soberanía en lugar de explotarla, y donde el poder no exige la conquista, porque no se puede financiar la conquista.

Aún existe la fuerza, pero muere el dominio. A medida que continúe este cambio, seguirás observando cómo se debilita la estructura de poder mundial en tiempo real. Se están exponiendo las operaciones de presupuesto negro y se están desmontando pieza por pieza.

REINICIO

Ya está en marcha el desenlace y seguirá acelerándose. Se trata de un reinicio planetario, no el reinicio corporativo que planearon, ni el reinicio mundialista que anunciaron, sino de un reinicio humano basado en la verdad, la soberanía y la responsabilidad. Un reinicio impulsado por el despertar de la gente, la ruptura de los sistemas, un mundo que rechaza las ilusiones con las que fue criado y un regreso a la cordura tras generaciones de locura artificial.

Cuando se vuelve honesto el dinero, los gobiernos deben actuar con honestidad, las guerras dejan de ser rentables y el mundo comienza a sanar, lentamente al principio, y luego de repente. Este cambio no está impulsado por discursos, tratados, ni teatro político escenificado. Se basa en un cambio estructural profundo que redefine los incentivos y erradica la corrupción.

Nos adentramos en un mundo donde reina la verdad, donde el pueblo vive en abundancia y donde se sustituyen los sistemas de engaño, que antes agotaban a la humanidad, por sistemas que multiplican la vida, la fuerza y la prosperidad. Los historiadores del futuro lo llamarán el punto de inflexión: un momento en que perdió el control el viejo mundo.

La tormenta nunca fue el caos sino la purificación. Llega la paz después de que la verdad reinicia el rumbo de los acontecimientos y el mundo regresa al camino que siempre debió recorrer. De la oscuridad a la luz.

ABOGADOS

Guardian Daniel anuncia la liquidación de los monopolios de abogados y el regreso a un sistema jurídico legítimo. Describe un proceso oculto de desmontaje del cártel mundial de abogados que opera bajo este sistema, como parte de una transición hacia un marco legal auténtico, liberado de influencias corporativas. También menciona el fin de prácticas opresivas y la restauración de principios legales verdaderos.

DESCIFRADO

Trump clasificó los centros de datos de inteligencia artificial como instalaciones militares mediante la Orden Ejecutiva 14.318. Esta orden ordena a las agencias federales acelerar los permisos para centros de datos de inteligencia artificial.

Pensaban que sus secretos estaban a salvo y que el cifrado los protegería para siempre. El lunes 22 de junio, se firmó la Orden Ejecutiva 14.411. Los medios la llamaron «innovación cuántica». No tienen ni idea de lo que se activó. No es una orden tecnológica, sino un arma de descifrado, según Axios4B.

La orden contiene la lista de objetivos de descifrado de primera prioridad. La computadora cuántica no sólo rompe códigos. Rompe todo el sistema secreto que ha protegido a los oscuros durante décadas. El primer lote se procesará en marzo de 2027. La máquina está en construcción, los datos están recopilados, y no existe encriptación que pueda sobrevivir a lo que se avecina.

Cuatro instituciones han recibido la orden de construir una computadora cuántica capaz de romper todo el cifrado existente. Se espera descifrar cada contraseña, cada correo electrónico cifrado, cada cuenta bancaria en el extranjero, cada transacción oculta y cada comunicación secreta entre los miembros de la camarilla durante los últimos treinta años

Lo han recopilado todo desde 2001: correos electrónicos, llamadas telefónicas y transferencias bancarias. Cada huella digital de cada político, banquero y agente de inteligencia corrupto. No podían leerlo hasta ahora. Los malos no están preparados para lo que se avecina.

¿Qué hay dentro de esos archivos? Las comunicaciones reales de los clientes de Epstein, no los nombres censurados, sino todas ellas. Quedará expuesta toda la red de comunicación del lado oscuro. ¿Por qué creen que están tratando de destituirlo ahora mismo? Saben lo que se avecina. No quedarán secretos, ningún cifrado lo suficientemente fuerte, y ninguna bóveda bancaria suiza lo suficientemente digital.

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ENGAÑO

Guardian Daniel informa del desmontaje de escenarios de engaño tecnológico, el desarme mental del proyecto Rayo Azul y señales de dominio digital. Explica que la neutralización de esta operación mental se logra mediante una exposición estratégica y un desmentido público antes de su ejecución, sin necesidad de confrontación cinética, en el marco de una guerra irregular.

Describe el proyecto “Blue Beam” como una operación mental planeada a largo plazo por el lado oscuro, para simular una amenaza de civilizaciones alienígenas mediante tecnología holográfica tridimensional y proyecciones de láser en órbita terrestre baja, con el fin de generar pánico colectivo y forzar la aceptación de un control mundial totalitario.

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PROGRAMA ESPACIAL SECRETO

Mientras el mundo observa cohetes de combustible obsoletos, la verdadera flota espacial, con nombre en clave de “Guardián Solar” (Solar Warden) lleva cuatro décadas operando con tecnología anti-gravedad, según Mr. KidPool17.

En 2002, el pirata informático Gary McKinnon irrumpió en los ordenadores del Pentágono y encontró algo que no debía existir: una hoja de cálculo titulada «oficiales no terrestres» y nombres de naves que no figuran en ningún registro público. Halló pruebas de una flota estelar secreta operando fuera de la Tierra.

La tecnología TR-3B de naves triangulares es un producto de los programas secretos. Utilizan un vórtice de plasma magnético para reducir su peso en un 89%. No vuelan; manipulan el espacio a su alrededor. Se utiliza esta flota para controlar el tráfico en nuestro sistema solar y proteger las operaciones mineras en la Luna y Marte.

Mientras pagas por la energía en la Tierra, extraen en silencio recursos por valor de billones de dólares, utilizando una tecnología que erradicaría la pobreza en la Tierra en tan sólo 24 horas. ¿Por qué la ocultan? Porque admitir la existencia de Solar Warden implicaría admitir que no son necesarios el petróleo, el gas y el carbón. Se desplomaría el sistema económico mundial si se descubriera que existe la energía libre y la antigravedad desde la era Reagan.

Te mantienen atrapado en la superficie, pagando facturas por tecnología obsoleta, mientras que la élite ya ha construido una infraestructura entre las estrellas con tu dinero. El verdadero programa es un complejo militar-industrial que abandonó la Tierra hace mucho tiempo. Te enseñan que es inaccesible el espacio, pero ellos lo conquistaron.

FLOTA OSCURA

En realidad, existieron dos programas espaciales secretos: uno dirigido por la civilización disidente nazi, con base en la Antártida. Se llamaba Flota Oscura y mantenía contacto con los reptilianos ciakahrr y los grises de Orión. Patrocinaban el comercio humano de los que tenían veinte años de servicio militar y entrenamiento como super-soldados, con cuerpos mejorados con tecnología de inteligencia artificial.

La Flota Oscura fue expulsada en 2021. Algunos de los dracos escaparon a través del portal estelar ubicado en la Antártida, un lugar donde se asienta una antigua civilización bajo el hielo, en cuevas cálidas con aguas termales. La Flota Oscura fue expulsada de nuestro sistema solar, pero aún conserva colonias en un par de sistemas estelares, especialmente en Aldebarán y Altair.

Elena Danaan informó de esta campaña entre 2021 y 2022 en su libro «Nunca te defraudaremos». El título del libro procede del comandante Val Thor de Venus, quien colaboró con varios presidentes a lo largo de los años.

GUARDIÁN SOLAR

El segundo programa espacial secreto fue Solar Warden, una flota espacial creada utilizando tecnología de la Armada. Los terrícolas de la flota trabajaron con la Federación Galáctica de Mundos, que en aquel momento tenía seis naves nodrizas en nuestro sistema solar.

El Guardián Solar participó junto con las naves de la Federación para expulsar a todas las naves regresivas de nuestro sistema solar. Se liberó cada colonia, en la Luna, Marte y Ceres. La Federación prestó armamento a los nativos para ayudarlos a liberarse.

La Federación también colaboró para expulsar a los regresivos del extenso sistema de túneles que existía bajo cada isla y continente del planeta. Esta guerra se desarrolló durante el primer mandato de Trump y parte del segundo.

Se extrajeron esclavos humanos. Algunos de los híbridos fueron llevados a naves nodrizas de la Federación para ser procesados, curados y enviados a planetas más propicios para aceptar a los jóvenes que no eran completamente humanos.

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CURIOSO

Los dueños verdaderos del Área-51.- La experiencia de Charles Hall con seres altos blancos de gran tamaño en el Área-51, revelan su tecnología avanzada y sus acuerdos,

con seres altos blancos de gran tamaño en el Área-51, revelan su tecnología avanzada y sus acuerdos, lo que sugiere que han operado en secreto durante décadas. A menudo se les confunde con los nórdicos.https://x.com/TubeSpirit/status/2068647803543310739

La gran pirámide nunca fue una tumba.- Investigadores como Christopher Dunn argumentan que se trata de una tecnología de conciencia y energía: una central eléctrica inalámbrica, un ordenador de piedra que codifica las constantes cósmicas, y un dispositivo de comunicaciones que transmite en frecuencia de hidrógeno mientras amplía la conciencia humana para el contacto interestelar con dimensiones superiores.https://x.com/overclassifiedx/status/2068697872821002501

Enlace al vídeo en español:

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